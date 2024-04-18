港邀名人拍330短片 全球3000平台「軟銷」香江 覆蓋逾2億人次

為介紹香港旅遊，香港旅發局去年邀網紅等人拍330短片，將分階段在全球超過3000個不同平台播放；圖為遊客在尖沙咀一帶遊玩 。（中新社）

為推行全球宣傳活動，香港 旅發局去年邀請業界、藝人及網紅（KOL）等拍攝逾330條短片，介紹香港旅遊體驗，並分階段在全球超過3000個不同平台播放，合共覆蓋逾2億人次，合力「軟銷」香港旅遊魅力。

大公、文匯報報導，有來自內地、南韓 、日本、台灣、東南亞 、印度、美國、英國、加拿大以及西班牙的網紅，其中「Beautiful Destinations」有超過3000萬追隨者；亦有馬來西亞藝人林明禎、南韓藝人丁海寅、日本藝人佐藤健，及本地藝人如薛凱琪就有1100萬追隨者。

在社交平台TikTok上舉行的「Hello Hong Kong舞蹈挑戰」，吸引網民拍攝逾120萬條影片，全球瀏覽量高達15億，是去年首季TikTok在東南亞市場獲得最高流量的推廣活動，並帶動旅發局新增30萬名追隨者，令總數增至約200萬。

旅發局又主動邀請逾2000位來自內地、東南亞、歐洲等業界、媒體、影視紅星、網紅以及一眾旅發局「超級香港迷」親身體驗，並為他們度身訂造個人化主題行程，展現香港多元旅遊特色，再通過他們的第一手經歷，說好香港故事。

展望2024年至2025年度，除大型戶外廣告、社交媒體攻勢、邀請知名藝人或KOL合作外，旅發局亦將按照不同市場情況，運用深受當地旅客歡迎的頻道，推出更多沉浸式深度遊，以及「城市漫步」等主題作推介，亦會針對年輕客群喜愛的活動，以嶄新內容「軟銷」香港。

另外，因應內地於3月擴大個人遊至西安和青島，旅發局亦將安排逾20家內地媒體機構於本月訪港，透過他們的親身報導，向當地旅客介紹香港的旅遊魅力。

此外，港府新年度財政預算案提出重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，並由香港旅遊發展局每月舉辦煙火及無人機表演。香港文化體育及旅遊局在回覆立法會議員相關提問時解釋，煙火有別於煙花，效果高度約由1米至100米不等，煙花則一般超過100米，煙火表演的成本遠較煙花表演低。文化體育及旅遊局表示，旅發局正積極籌備煙火及無人機匯演內容，暫未有相關表演的預計開支，並歡迎與有興趣提供活動贊助的團體或機構，探討合作的可行性。