港爭外商 英企：少談國安 建議英人赴港眼見為實

香港力爭外商赴港設辦公室，有英國企業認為香港是內地及中東等其他市場的跳板，建議英國人赴港「眼見為實」 。圖為眾多遊客在尖沙咀星光大道遊覽參觀。（中新社）

疫情過後，香港 力爭外商赴港設辦公室，有英資人事顧問公司認為西方國家對香港有負面印象，須加強海外宣傳，少談國安、多談經濟有助改善外界觀感。也有落戶香港一年的英國企業認為香港是內地及中東等其他市場的跳板，建議英國人赴港「眼見為實」。

明報報導，法國外交部智能及可持續城市部特別顧問吳爾伏受訪表示，商界並非政治人物，「政制框架並非我們的責任」，每個地方都有自身的問題和困難，「只要一個地方尊重法律及國際貿易法，我們就樂意參與其中，否則就不行」。

據報導，13日起一連4日在會展舉辦的國際創科展吸引包括法國、英國、加拿大、日本、泰國、新加坡 、韓國及印度的公司參展。去年赴港、以人工智能協助提升建造工程安全的英國公司「尚日」的共同創辦人澤連斯基恩說，由於預計全球工程增長點集中東南亞，當時在香港、新加坡和馬來西亞間選擇，因香港投資推廣署及英國商貿部協助會見潛在顧客及聯絡，故選擇落戶香港。她說，喜歡香港的辦事速度，對於西方對香港的負面評價，她一直在英國建議其他人「要親身赴港看看，看看香港的做事方法」。

報導稱，人事顧問公司Sanderson-ikas香港總監David Hilling去年底曾與英國商貿部招待科技團赴港訪問，他憶述「最大困難是說服他們登上飛機（赴港），當他們來到及見到香港安全、有商業及特色，是中國的門戶後，更多團員決定在港而非新加坡開業」。他說商界都希望多推廣營商，而非常常討論安全議題。他又說，看不到國安法律影響營商日常運作。

報導說，他認為愈來愈難獲得新加坡工作簽證 ，生活指數愈來愈高，也有離港的外籍人士逐漸回流香港。

報導引述連兩年訪港的吳爾伏說，法國對香港的印象提升，相信若法國企業到亞洲發展，「他們會說不能不到香港」。他讚揚港人也不會拖延或顧左右而言他，另強調法國企業不會評論政治議題，「如果不具透明度，他們會走，但現在沒這個問題，我們對與香港當局有信心」。

此外，報導指，不少赴港參展的外國公司對香港「第一印象」不俗，也有公司代表直言不少銀行服務的跨境程序有待改善，在港開設銀行戶口需時數月，後續操作亦要親身在港處理或透過郵寄等，笑言香港推動金融科技「都已21世紀，還要郵寄」。