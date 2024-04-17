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香港中學文憑試公民科 首屆開考聚焦國情國教

香港新聞組／香港17日電
DSE 首屆公民科開考，聚焦國家綜合國力及教育發展、人工智能與資訊素養等內容；圖為港府入境事務處總部大樓外牆張貼有巨幅宣傳畫，宣傳「總體國家安全觀」提出十周年。（中新社）
DSE 首屆公民科開考，聚焦國家綜合國力及教育發展、人工智能與資訊素養等內容；圖為港府入境事務處總部大樓外牆張貼有巨幅宣傳畫，宣傳「總體國家安全觀」提出十周年。（中新社）

香港中學文憑試（DSE）公民與社會發展科第一屆考試16日開考，取代以往通識教育科，有近4.51萬人報考，只需回答一分考卷共3道試題。根據考試資料冊及答題簿內容，3道試題分別聚焦國家綜合國力及教育發展、人工智能與資訊素養，以及國民教育及國民身分認同等提問，考生可透過多項選擇題、短題目、短文章式問題等形式作答。

大公、文匯報報導，有考生認為公民科考試較通識科簡單，對備考壓力減輕感幸運；有公民科教師則相信今年達標率可較去年通識科2級的九成更高。

公民科考試只設「達標」與「未達標」兩個成績等級，內容範圍亦較通識集中，設有「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三大主題，旨在幫助高中生更有系統認識香港與國家的發展，同時釋放學習空間。16日應考的首屆考試，3道試題便各對應三大主題。

其中第一題，資料A提供有關中共「二十大」報告中有關教育、科技、人才的相關論述，強調教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎；另兩則資料則提到國家近年來義務及高等教育的在校學生數目及學校數目變化，以及2021年《中國的全面小康》白皮書有關教育部分選段，並設問「為什麼教育對提升中國綜合國力是重要的？」

16日考試完成後，譚同學表示，今屆公民科考試相對此前通識科不算太難，主要靠平時上課所學備考；他指公民科要求僅是「達標」，備考壓力相對小很多，作為首屆考生他亦感到很幸運。

北角協同中學副校長兼公民科主任黃中偉認為，首屆公民科考試總體試題難度深淺適中，主要考察考生對於國家如經濟、文化、教育、科技等各方面發展的認識，需要考生平時有一定的知識儲備和對國家的了解。他相信大多數考生有能力應付今次考試，認為達標學生可望超過九成。

另據明報報導，有教師稱會調整日後教學策略，因應試卷不問高階題型，故不再在中四教授相關技巧，亦有教師料試題因屬首屆而淺白，暫會維持教學深度。  

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