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全球最繁忙貨運機場 香港連13年獲選

香港新聞組／香港16日電

香港國際機場在國際機場協會15日公布的最新數據中，按總貨運量計再度獲選為2023年全球最繁忙貨運機場。年內機場處理的貨運量達430萬公噸。這是香港國際機場自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場。

文匯報報導，香港機場管理局主席蘇澤光表示，這項殊榮顯示了機場憑著超卓效率和世界級貨運服務，在充滿挑戰的環境中仍然保持領先地位。航空貨運是支持香港物流業增長及整體經濟發展的重要推動力。機管局將會繼續竭盡全力與空運業界通力合作，進一步提升香港作為全球貨運樞紐的競爭力。

他表示，為確保香港國際機場擁有足夠運力應付長遠需求，機場現正擴建成為三跑道系統。項目落成啟用後，機場每年將可處理達1,000萬公噸貨物。三跑道系統目標於今年年底完成，屆時三條跑道將同時運作。

機管局表示，為抓緊未來發展機遇，機場現正聚焦高價值及快速增長業務。香港國際機場為全球首個機場獲國際航空運輸協會頒發所有運輸認證，處理高價值貨物包括醫藥品冷鏈、鮮活貨物、活生動物及鋰電池。

鑒於電子商貿發展一日千里，機場亦正全面推進多個發展項目，以把握龐大的機遇。於2023年，由阿里巴巴集團旗下物流公司於機場興建的菜鳥智慧港已竣工，而DHL的中亞區樞紐中心亦完成擴建，將貨物處理能力提升50%。與此同時，United Parcel Service亦公布計劃於機場建設新樞紐設施。

據悉，為了加強與大灣區的聯繫，機場已推出嶄新的海空聯運貨運模式，讓內地出口貨物可於上游的「香港國際機場東莞空港中心」完成安檢、打板、收貨及其他服務，然後經海路運送至香港機場，再轉運至世界各地。

相反，國際貨物亦可經同樣的流程進口內地。此新聯運模式革新了機場的轉運貨物方式，並鞏固其作為大灣區重要國際貨運門戶的角色。

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