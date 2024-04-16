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夏寶龍：香港注定輝煌難唱衰 讓見不得好的人去哀鳴

香港新聞組／香港16日電
4月15日是第九個全民國家安全教育日，香港油尖旺區有花車巡遊活動及派發宣傳單張，宣傳全民國家教育日。圖為現場人員於巡遊的車輛上揮動國旗。（中新社）
4月15日是第九個全民國家安全教育日，香港油尖旺區有花車巡遊活動及派發宣傳單張，宣傳全民國家教育日。圖為現場人員於巡遊的車輛上揮動國旗。（中新社）

15日是香港全民國安教育日，港澳辦主任夏寶龍致辭時表示，香港在維護國安條例通過後，將「注定輝煌」，難以「唱衰」。香港特首李家超亦指出，即使有國家安全法律的保護，危害國安的活動仍像病毒繼續襲擊香港，因此不能「好了傷口忘了痛」。此外，香港立法會3月三讀通過基本法23條立法草案，進一步壓縮香港自由民主。英國外交大臣卡麥隆15日指出，此立法恐不符國際人權法。

明報報導，夏寶龍提及，23條立法後，有25間重點企業落戶香港，香港亦接連舉辦金融文化盛事，認為屬投資者以真金白銀對香港投下信心票，反映香港仍是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想的最好地方，形容有如「烏雲遮不住宇宙中太陽的光芒」，稱香港的繁榮「不是幾篇文章、幾聲鼓譟就能唱衰」，香港的發展不是幾隻螳臂就能阻擋，「讓見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌」。

據報導，夏寶龍亦在致辭中多次提及香港發展，除了強調要鞏固香港的獨特地位和優勢，亦要進一步提升國際競爭力，指「傳統優勢不是一成不變的，金字招牌也不是一勞永逸的」，認為一個地區的發展必須順應形勢發展的需要，「順勢而為」才能有安身立命之本及成為「發展的長青樹」。

香港特首李家超15日在「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）
香港特首李家超15日在「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）

另據港府公報網報導，李家超致辭時說，香港經歷了2019年「黑暴」（反送中運動）、港版「顏色革命」的慘痛日子，境外勢力仍時刻對香港虎視眈眈。正值臨近港區國安法公布實施四周年和維護國家安全條例在上月生效之際，香港必須堅持維護國家安全。

李家超提到，有國安法律的保護，危害國家安全的活動仍將如同病毒一樣繼續襲擊香港，因此不能「好了傷口忘了痛」。危害國安的活動具有隱蔽性特徵，從事相關活動者大都善於掩飾幾年後才做出恐怖活動和竊取國家機密行為。

此外，英國外交部15日發布新一份香港半年報告，卡麥隆在前言提到，3月23日生效的香港「維護國家安全條例」可能不符國際人權法，也未達到港府曾承諾維護的國際標準。

卡麥隆指出，1984年簽署的「中英聯合聲明」議定香港特別行政區在主權移交後的至少50年內，將維持高度自治，除了對外事務和防衛領域，然而主權移交後不滿23年，北京即對港強行實施國家安全法，他強調北京此舉違反聯合聲明。

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