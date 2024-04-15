英外相卡麥隆：香港基本法23條立法恐違國際人權法

英國外交大臣卡麥隆。(路透)

香港 立法會3月三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），進一步壓縮香港自由民主。英國外交大臣卡麥隆今天指出，此立法恐不符國際人權法。

英國外交部今天發布新一份香港半年報告，卡麥隆（David Cameron）在前言提到，3月23日生效的香港「維護國家安全條例」可能不符國際人權法，也未達到港府 曾承諾維護的國際標準。

卡麥隆指出，當英國和中國於1984年簽署與香港有關的「中英聯合聲明」，雙方議定香港特別行政區在主權移交後的至少50年內，將維持高度自治，除了對外事務和防衛領域。然而，主權移交後不滿23年，北京於2020年即對港強行實施「國家安全法」。

卡麥隆強調，北京此舉違反「中英聯合聲明」。

他提到，在政治反對聲音幾乎被消滅、抱持不同意見即足以構成刑事犯罪、公民社會被邊緣化的脈絡下，港府以違反港區國安法 為由起訴壹傳媒集團創辦人黎智英，並在去年12月開庭審理。

開庭前夕，卡麥隆發布聲明，要求港府「停止起訴並釋放」黎智英。他也敦促北京廢止國安法，停止起訴所有被控違反該法的個人。

然而，港府甚至尋求在香港境外落實國安法。去年7月和12月，香港警方以涉嫌違反港區國安法為由，通緝總計13名海外港人、每人懸賞100萬港幣。卡麥隆指出，這些遭通緝港人不過是在海外行使了表達自由，而其中許多人目前住在英國。

他強調，英國不會容忍任何外國勢力企圖恫嚇、騷擾或傷害在英國境內的個人，港區國安法「在英國完全不具效力」。此外，英、港或英、中之間，目前不具有效的引渡協議。

英國未與中國簽訂引渡協議。2020年7月，隨著港區國安法生效實施，英國政府宣布「立即且無限期」中止與香港的引渡協議。

卡麥隆今天向在英港人喊話：「你們在（英國）這裡是安全的。」

他表示，作為「中英聯合聲明」共同簽署方，英國不會迴避責任，將挺身而出反對中國或香港政府侵蝕法治、減損香港權利和自由的作為。

香港主權於1997年7月1日由英國移交中國後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述香港現況及「中英聯合聲明」執行情形，今天發布的報告涵蓋去年7月至12月。