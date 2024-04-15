洪金寶獲終身成就獎 一原因跟張艾嘉討吻

洪金寶獲得金像獎終身成就獎。（中通社）

從事電影超過60年的資深巨星洪金寳，獲本屆香港 電影金像獎頒發終身成就獎。他在致詞時感謝前妻曹恩玉為他生了4個孩子，也謝謝美豔的現任妻子高麗虹照顧他40年，還不忘提醒頒獎給他的張艾嘉 ，兩人曾在「衣錦還鄉」（港名：八兩金）有一場特別的對手戲：「張艾嘉小姐，我們有個Kiss還未Kiss完，可否繼續啊？」

家中長輩有不少皆從事戲劇工作的洪金寶，小時候就以童星之姿出現在電影裡，之後拜在于占元門下，成了「七小福」之一，是成龍、元彪等的師兄，長大後擔任武行，再逐漸爬上主角之位，雖然身材「重量級」，打戲卻靈活、有勁，使他登上動作天王之位。1980年代，他和成龍、元彪號稱「嘉禾三寶」，從香港紅到日本，他領銜的「福星」系列締造熱烈票房。奧斯卡 影后楊紫瓊與他的另一半高麗虹都是被他調教、拉拔的「打女」代表，他不只監製、導演、動作指導一手抓，演技亦不俗，曾以「提防小手」、「七小福」登上香港電影金像獎影帝寶座。