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金像獎 梁朝偉6度稱帝 余香凝封后 姜大衛首入圍抱走男配

記者黃保慧／綜合報導
梁朝偉憑藉電影「金手指」獲得金像獎「最佳男主角」獎，劉嘉玲代為領獎。圖為梁朝偉（屏幕右）通過視頻方式領獎，劉嘉玲（屏幕左）登台代領獎後與梁朝偉連線。 （中新社）
梁朝偉憑藉電影「金手指」獲得金像獎「最佳男主角」獎，劉嘉玲代為領獎。圖為梁朝偉（屏幕右）通過視頻方式領獎，劉嘉玲（屏幕左）登台代領獎後與梁朝偉連線。 （中新社）

影帝梁朝偉14日以電影「金手指」拿下第6座香港金像獎影帝，他沒有出席，由愛妻劉嘉玲代領，她說：「我知道梁朝偉一拿獎，很多人都會說又是他，但我多麼多年在他身邊，我覺得梁朝偉是一個很偉大的演員，梁朝偉付出的是500、1000分的努力，我們香港有個這麼偉大的演員，應該值得驕傲，香港電影加油。」

梁朝偉在香港金像獎光是影帝12次提名，以「重慶森林」、「春光乍洩」、「花樣年華」、「無間道」和「2046」奪獎，14日晚再以「金手指」拿獎，也是相隔19年後再度封帝，創下紀錄。人在德國拍戲的他，越洋連線發表得獎感受，他直言：「相隔10幾年再拿獎，好開心，首先好謝謝香港電影金像獎，謝謝英皇娛樂，還有『金手指』台前幕後的團隊，和我40幾年在我演藝生涯陪伴我的觀眾同朋友。」

余香凝憑「白日之下」奪影后，連同之前導演會、電影評論學會及網絡影評人HIGHLIGHT大獎，共取4個影后獎，她哽咽說︰「多謝台前幕後，多謝媽咪，永遠是我失意時給我最大動力，多謝我丈夫，沒有他支持，我也都做不到。我會用一世時間做更好的演員。」

之後接受傳媒訪問，余香凝說︰「台上忘記多謝導演，要用獎敲自己個頭，要感謝他100次還不夠，當初是他打電話給我，問我還想不想演戲，因好多人覺得女演員婚後未必想再做幕前，多謝他邀請和信任我，覺得我適合角色，我才拿到獎。特別多謝老公，放工後幫手照顧女兒，飯後幫我背對白，也多謝媽咪鼓勵，給予正能量。」

入行73年的姜大衛首度入圍香港電影金像獎便一擊即中，童星出身的76歲他憑「白日之下」奪最佳男配角；姜大衛說：「成日說無所謂，原來有所謂，得獎真的好開心激動。我五十幾年沒拿獎，多謝所有朋友、觀眾對我的肯定，演到一個好角色。」

姜大衛致辭時，鏡頭對著台下的弟弟爾冬陞和兒子姜卓文，他笑言，自己與大哥秦沛兩個人都是拍了爾冬陞做監製或者做導演的戲，拿到了金像獎「最佳男配角」，兩個人的角色一個裝瘋一個賣傻；又表示要將獎項分享給太太，二人今年結婚50周年。

梁雍婷憑「白日之下」奪最佳女配角，上台接過獎座時眼泛淚光，「金像獎是每個演員的夢想，多謝導演簡君晋拍了這部有力又溫柔的電影，他拍第一部電影，我做臨時演員，緣分讓我們再次遇見，多謝台前幕後及教過我演戲的戲劇老師，包括在天上的廖啟智老師，希望大家都選擇做善良的人」。她受訪時稱這 次實現夢想，因當初做演員就是想拿到金像獎。

余香凝憑電影「白日之下」獲得金像獎最佳女主角。（中通社）
余香凝憑電影「白日之下」獲得金像獎最佳女主角。（中通社）

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