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華豐維修遲未動工 法團主席：內訌+報價高

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

華豐大廈法團主席葉小紅昨日首度回應改善消防安全及維修事宜，指顧問公司去年為大維修估價，費用逾3000萬元（港元，下同，約382.7萬美元），與政府估價約1000萬元（約127.6萬美元）相差大，所以委員未達成共識，火災前大維修工程仍未動工，「不是不做，只是價錢談不攏」。另有賓館職員強調應先追究起火責任，「對死傷者一定要有交代」。

在華豐大廈經營賓館的葉小紅，曾擔任法團委員多年，並在去年10月接手業主立案法團主席一職。大火後沉默多日的葉小紅，終於在14日接受訪問。

為何大維修拖足十幾年？綜合香港媒體報導，葉小紅表示，現任法團去年10月成立，顧問公司曾指改善消防安全問題只需約120萬元（約15.3萬美元），但其後稱「一定要連維修一齊做」，遂開價逾3000萬元；部分委員認為費用高昂並不合理，且與政府估算的1000多萬差距大，可能「有人想搵錢，但有的人想實實在在維修」，所以「兩幫人」內訌，在未達成共識下難以開展工程。

她又透露，住宅單位每月管理費500多元，「個個月都蝕錢，通貨膨脹」，現任法團已盡力改善大廈問題，包括於梯間作維修工程、為大廈更換清潔公司。

報導指出，葉小紅強調一直都有為大廈做維修工程，前年花費約5萬元為大廈更換消防設施，包括67支滅火筒。惟現場所見，有滅火筒最後檢查日期為2015年。被問為何現場有過期滅火筒，她解釋，相關滅火筒已遭棄置，「但未清走」。

葉還提供報價單，顯示消防工程公司前年曾檢查華豐大廈消防設備，當中發現有水劑滅火筒已過期、消防喉轆射嘴箱保護玻璃損毀等問題。

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