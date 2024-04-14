中聯辦談香港23條立法：立法固然重要 法之必行更重要

港府飛行服務隊13日在啟德分部舉辦了開放日活動，吸引超過1600人參加。（中通社）

15日是香港 全民國家安全教育日，4個紀律部隊13日舉辦開放日，中聯辦主任鄭雁雄在警察學院開放日致辭稱「立法固然重要，法之必行更重要」，指基本法23條完成立法後，執法和司法是立法的效能和威力所在，認為執法和司法機關的判斷力、領悟力及執行力至關重要。

明報報導，鄭雁雄提到港區國安法 及維護國家安全條例「雙立法」，加上香港國安委與駐港國安公署「雙機制」，形容是個全新起點，「一個更加自覺擔當、毋懼風雨、勇於鬥爭的起點」。

響應全民國家安全教育日，香港警察學院13日開放日活動上，警犬隊人員向市民介紹其工作。（新華社）

據報導，適逢警隊成立180周年，警方昨在警察學院舉行開放日，設4個主題展區、大匯演及反恐演練等，另舉行時間囊封存儀式，計劃在20年後開啟。鄭雁雄表示，完成23條立法標誌香港維護國家主權、安全及發展利益有「銅牆鐵壁」，香港從此可輕裝上陣，全力拼經濟、謀發展、惠民生。

報導稱，出席同一活動的特首李家超提到，國安條例生效後，可更有效維護國安，讓香港全力發展經濟及改善民生。同場的警務處長蕭澤頤指，香港近年整體治安保持平穩，而國安條例全方位堵塞現時與未來國安風險，警隊將繼續堅守維護國安防線。

報導指出，入境處在入境事務學院舉行開放日，逾4000名市民參與。學院設置不同展覽及攤位遊戲，向參觀者介紹反恐工作及戰術裝備等，並讓市民體驗不同訓練設施，例如模擬出入境大堂及機艙等，展示處方維護國安的工作。

港府 飛行服務隊在啟德分部舉辦開放日，逾1600人參與，政務司副司長卓永興及保安局長鄧炳強到場參觀，現場有直升機即場模擬海上救援操作等，目的是提升市民國安意識，及加深對飛行服務隊的認識。

報導引述財政司長陳茂波稱，國安是社會穩定繁榮的基石，也是社會和經濟發展的重要前提，相信全港各區連日舉行不同活動，能讓市民更全面和深入認識國安重要性。