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香港九龍城潑水節移師公園 向警員射水場面不再

香港新聞組／香港14日電
香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年。 （中通社）
香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年。 （中通社）

13日起三天是泰國新年，香港一連三天「泰繽紛」活動在有「小泰國」之稱的九龍城一帶舉行，其中潑水節首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年；亦有市民認為在公園舉行較安全。有商戶說，今年安排不會影響人流，生意較平日增長一倍。民政及青年事務局局長麥美娟說，市民玩得投入，市集規模亦擴大，有助推動商戶生意。

綜合香港01、明報報導，九龍城潑水節去年有人涉向警員和記者射水，事後被控襲警及普通襲擊。13日場內未見軍裝警察，不再重演過往有市民向警員射水的場面。有泰國旅客認為如在街道舉行會更有氣氛，他分享在泰國街頭，人們更會用水槍裝啤酒互射，氛圍更歡樂。

香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年...
香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年。 （中新社）

往年在九龍城城南道舉行的潑水節，今年移師賈炳達道公園籃球場舉行，已登記市民可在場內「潑水」，13日現場也有市民輪候即場登記，不少參加者表示體驗不錯，與城南道比較則「氣氛都差少少」。城南道有泰國雜貨店主稱生意較去年潑水節減少逾半，批評潑水節令到她們「生意無得做」。

「龍城美食潑水泰繽紛」13日踏入第二日，活動包括在城南道設車尾箱市集、賈炳達道公園內設泰國特色市集、電音表演等，潑水活動則分8節，每節約1小時，可容納200人參與。民政及青年事務局長麥美娟出席活動典禮後，被問到改於籃球場舉行會否影響氣氛及街道商戶生意，她稱市民非常享受今次氣氛，形容搬到籃球場規模小了是「錯覺」，事實是規模較以往擴大。

香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年...
香港九龍城潑水節今年首度由城南道移師至賈炳達道公園籃球場，有市民表示氣氛不及往年。 （中通社）

天文台昨午錄得今年最高氣溫31.9℃，不少市民帶同水槍入場。與兩個子女入場的劉女士稱曾到泰國潑水節，形容13日可算是「迷你版」，有現場音樂的氣氛也較開心，但認為始終在街上潑水較好玩。她又說，預先網上登記的網頁較難找。 

另一邊廂，在城南道有商戶慨嘆生意受影響。經營泰國雜貨店的阿麗稱生意較去年減少逾半，亦因潑水位置搬遷而無賣水槍和水，街道氣氛亦很差。城南道泰國餐廳老闆徐先生說生意較去年跌兩成。

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