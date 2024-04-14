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香港碰瓷黨招學生 少年衝馬路覓「傷機」 警逮11人

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港警在調查一宗校園滋擾案件時，偵破香港罕見的招攬中學生參與撞車「碰瓷」的詐騙團夥，揭發有不法分子以500元至1000元（港幣，下同，約63.7至127.5美元）報酬雇用學生充當私家車「乘客」，然後駕駛掛P牌私家車載學生「遊車河」，找機會製造車禍，讓學生乘客詐傷，令對方司機感到傷及小朋友而愧疚，繼而「屈」對方私下和解及賠錢。

港媒報導，網路近日亦瘋傳一段疑似「碰瓷」短片，顯示上月有輛私家車在青山公路遇到一名少年突然從路邊跑出衝近車頭，幸好司機及時減速免於車禍，少年則尷尬地跑回路邊，疑似靜候下一次「傷機」。

文匯報報導，該宗學生「碰瓷黨」被揭發，緣於本月11日一宗求警協助案件。當日下午，一名24歲男子和兩名22歲及24歲女子在屯門區一間學校外擾攘，要求把一名15歲男生帶走，學校見有學生受滋擾，於是報警求助。

警方到場調查時，發現24歲男子在半年內有多次輕微交通意外事故紀錄，有時甚至一日兩次，在其中10次意外中，在場的兩名女子及他們要帶走的15歲男生均為車上乘客，情況極不尋常。警方盤問下，得悉他們涉及多宗「碰瓷屈錢」交通意外，遂以「串謀詐騙」罪將4人拘捕。

詐騙團夥在半年內製造44次輕微車禍，合共騙取6.5萬元，警方拘捕主腦等11人，其中8人為中學生。警方提醒青少年，參與撞車詐騙風險極高，因「撞車」存在不可控因素，隨時釀「大鑊」變「真」傷亡。

涉嫌串謀詐騙被捕的6男2女中學生（14歲至15歲），其中7人來自同一間學校，而24歲男主腦報稱無業，聲稱自己早前在踩單車時認識其中一名涉案中學生，之後經該名中學生「轉介」認識其他人。該些青少年大多數來自基層家庭，父母因忙於工作與子女相聚時間少。騙徒趁機以提供零用錢、玩樂、請食飯等手法，籠絡和利誘他們協助犯案。

24歲男主腦、一名22歲女子和一名15歲男生被控以「串謀詐騙」罪，15日在粉嶺裁判法院提堂。其他被捕人暫准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

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