我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

國安法首例 港葡雙重國籍男「煽動分裂國家」判囚5年

香港新聞組╱香港13日電
擁有葡萄牙國籍的香港男子黃煡聰，11日「煽動分裂國家」被判刑5年，是港區國安法上路首例；圖為港府總部內擺放的國安法相關資料。(中新社)
擁有葡萄牙國籍的香港男子黃煡聰，11日「煽動分裂國家」被判刑5年，是港區國安法上路首例；圖為港府總部內擺放的國安法相關資料。(中新社)

擁有葡萄牙國籍的香港男子黃煡聰，11日因「煽動分裂國家」被判刑5年，成為北京制定的香港特區維護國家安全法實施以來，首位遭定罪的雙重國籍人士。

中央社引述法新社報導，黃煡聰已於2月認罪，承認他是總部設在英國、現已解散的香港獨立黨主席，以及香港獨立黨六個網路平台的管理員。

根據檢方說法，知名度不高的香港獨立黨指導原則包括「宣告中國非法占領香港」、「邀請英國和美國派兵到香港」，以及呼籲讓香港成為「大英國協的獨立成員國」。

檢方指稱，香港獨立黨的社群媒體平台上有42則貼文涉及「分裂國家」，貼文內容包括連署請願請求外國軍事干預，以及發起群眾募資要為香港建立一支軍隊。

法官練錦鴻11日判處黃煡聰5年徒刑，稱他「扭曲歷史、妖魔化中國政府，鼓勵以政治甚至武力手段摧毀香港特區及中國政府，又求助外國政府」。

現年41歲的黃煡聰持有葡萄牙護照，他在2022年11月因「串謀煽動他人實施分裂國家」罪名遭到逮捕起訴，至今16個多月數次請求保釋都遭到拒絕。

根據香港的「刑事罪行條例」，黃煡聰的罪名最高可處2年徒刑。但檢方去年3月將他的案件升級為適用於香港首部國安法。

港區國安法2020年6月30日生效以來，已有290多人遭到逮捕，174人被起訴，其中112人被判有罪；3月23日進一步立法實施基本法23條，國際社會認為北京進一步收緊香港的政治環境。

時事評論員劉紹銳指出，北京對香港的「兩制」，包括政治及經濟都不斷收緊，香港的經濟決策也要配合北京的大方向，北京衡量利害關係下才給予香港一些空間。

而北京對香港政治經濟進一步收緊，加上中外關係變化，已影響外資在香港的投資

據調查，香港今年第一季首次公開募股（IPO）集資額只有47億港元(約6億美元)，年跌30%，創2009年同期以來新低。今年初，印度股市規模達到約4.3兆美元，首次超越香港；許多未能在美國上市的中資企業，都放棄赴港上市。

香港 投資 社群媒體

上一則

香港中學文憑考試 岳陽樓記、第九味讓考生好想哭

下一則

趙樂際赴平壤 金正恩訪中成定局

延伸閱讀

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了
分析：香港「兩制」不斷收緊 經濟也要配合北京

分析：香港「兩制」不斷收緊 經濟也要配合北京
香港雙重國籍男遭判刑 港區國安法上路後首例

香港雙重國籍男遭判刑 港區國安法上路後首例
觀影說劇／郭富城「汪星」催淚 母親逝去他更懂珍惜女兒

觀影說劇／郭富城「汪星」催淚 母親逝去他更懂珍惜女兒

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚