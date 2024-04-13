國安法首例 港葡雙重國籍男「煽動分裂國家」判囚5年

擁有葡萄牙國籍的香港男子黃煡聰，11日「煽動分裂國家」被判刑5年，是港區國安法上路首例；圖為港府總部內擺放的國安法相關資料。(中新社)

擁有葡萄牙國籍的香港 男子黃煡聰，11日因「煽動分裂國家」被判刑5年，成為北京制定的香港特區維護國家安全法實施以來，首位遭定罪的雙重國籍人士。

中央社引述法新社報導，黃煡聰已於2月認罪，承認他是總部設在英國、現已解散的香港獨立黨主席，以及香港獨立黨六個網路平台的管理員。

根據檢方說法，知名度不高的香港獨立黨指導原則包括「宣告中國非法占領香港」、「邀請英國和美國派兵到香港」，以及呼籲讓香港成為「大英國協的獨立成員國」。

檢方指稱，香港獨立黨的社群媒體 平台上有42則貼文涉及「分裂國家」，貼文內容包括連署請願請求外國軍事干預，以及發起群眾募資要為香港建立一支軍隊。

法官練錦鴻11日判處黃煡聰5年徒刑，稱他「扭曲歷史、妖魔化中國政府，鼓勵以政治甚至武力手段摧毀香港特區及中國政府，又求助外國政府」。

現年41歲的黃煡聰持有葡萄牙護照，他在2022年11月因「串謀煽動他人實施分裂國家」罪名遭到逮捕起訴，至今16個多月數次請求保釋都遭到拒絕。

根據香港的「刑事罪行條例」，黃煡聰的罪名最高可處2年徒刑。但檢方去年3月將他的案件升級為適用於香港首部國安法。

港區國安法2020年6月30日生效以來，已有290多人遭到逮捕，174人被起訴，其中112人被判有罪；3月23日進一步立法實施基本法23條，國際社會認為北京進一步收緊香港的政治環境。

時事評論員劉紹銳指出，北京對香港的「兩制」，包括政治及經濟都不斷收緊，香港的經濟決策也要配合北京的大方向，北京衡量利害關係下才給予香港一些空間。

而北京對香港政治經濟進一步收緊，加上中外關係變化，已影響外資在香港的投資 。

據調查，香港今年第一季首次公開募股（IPO）集資額只有47億港元(約6億美元)，年跌30%，創2009年同期以來新低。今年初，印度股市規模達到約4.3兆美元，首次超越香港；許多未能在美國上市的中資企業，都放棄赴港上市。