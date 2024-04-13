香江觀察／惡火燒出香港舊樓、賓館、劏房之困

香港佐敦道華豐大廈10日大火造成5死41傷，消防處九龍南分區指揮官11日表示，涉事大廈未經申請改動內部結構，增加救援困難。(中通社)

香港 佐敦華豐大廈三級火警，一連三日都成為香港話題，一是大火釀成5死40傷，還有6人危殆中；一是因火災後展開調查，透出三個重點詞，即舊樓、賓館、劏房，三詞都是香港特色，老詞隱介新安危。

先說舊樓。香港舊樓眾多，今次發生火災的佐敦華豐大廈，舊得問題重重，但其建於1964年，已不算最舊，最舊的是那些「戰後樓」，即二次世界大戰後冒起的樓宇。

舊樓有多舊和有多大問題，人人都知，以港府屋宇署數據，全港未遵從消防安全指示的樓宇有9578幢，九龍油尖旺區最多，占總數兩成達1843幢，其次是深水埗區及中西區，分別有千幢樓宇未遵從指示。其中起火的華豐大廈，2008年曾獲發「消防安全指示」，但16年來未有遵辦。

眾多舊樓不理安危，其中設在舊樓的賓館更可能藏有安全隱患。香港的賓館，在法律意義上即按「旅館業條例」申請牌照，出租給其他人臨時居住，類似酒店的場所。香港賓館收費廉價，除了條件較差，還多設在舊樓。今次發生大火的舊樓華豐大廈，約15層樓就有35間持牌賓館。

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍說，目前全香港的賓館共有近9000間房間，每日接待2萬名旅客，這些賓館只能座落舊式商住大廈，賓館受民政署監管，包括不能明火煮食，間格牆要達至防火標準。有立法會議員則認為，賓館發牌部門只是逐個申請考慮，法例未由容許發牌部門考慮全幢大廈的賓館上限。

華豐大廈大火再燒出劏房二字。所謂劏房，學名分間樓宇單位，俗稱房中房。在香港不少在舊樓將一間房中間隔出多間用來出租，吸引草根階層、移工或新來港人士人租住。

全香港約有20萬人租住在劏房中，在起火的華豐大廈，一座樓中就有上百間劏房。其中一間低層劏房約5平米，租金 1700港元1個月，內有兩張雙層床架算4個床位，室內居然還有洗衣機及雪櫃（冰箱），廁所設有2個洗手盆。

香港約有20萬人住在劏房，其中不少是移工。今次華豐大火燒死一對印尼情侶，他們均持工作簽證 到香港，兩人同在全球最高的香港麗思卡爾頓酒店打工，誰料雙雙被香港舊樓大火奪去生命。