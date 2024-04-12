佐敦道惡火燒出隱患 港近萬樓未遵消防 油尖旺20%最多
香港佐敦道華豐大廈10日三級大火，造成5死41傷。屋宇署數字顯示，截至去年底，全港有9578幢未遵從消防安全指示的樓宇，當中油尖旺位列榜首，達1843幢，占近20%；其後為深水埗及中西區，均逾千幢樓宇未遵指示。
明報報導，就華豐大廈個案，屋宇署表示，消防處和屋宇署2008年聯合巡查後向法團發出消防安全指示，至2011年，法團稱已申請「樓宇更新大行動」樓宇維修資助計畫，申請延期至2012年。及後法團再分別於2015及2020年聘任顧問公司處理有關指示，屋宇署亦曾與法團跟進並發勸喻信，事隔16年仍未遵辦。
屋宇署表示，會繼續與法團及顧問公司密切跟進所需的大廈消防安全改善工程，並已向法團發警告信，敦促盡快展開改善工程，有需要時考慮檢控。
據報導，佐敦華豐大廈已登記住客11日早上獲准分層到大廈取回個人物品，惟放行速度緩慢，至晚上7時所有住客一次過獲准在警方協助下回到單位，部分高層單位恢復電力。
報導稱，居於2樓賓館的廣州旅客陳先生稱，取回隨身物品時看到房間窗戶、天花已損壞。他憶述當時未有聽到火警鐘響，樓梯通道有很多人逃生。事後他知道政府有安置住客安排，他向警方留下電話，惟未有人向他接觸。他稱，經此一事認為香港的防火安全不太好，短期內不會到香港。
報導指出，6樓劏房住戶葉先生表示，晚上7時收到民政處來電可上樓取物件，形容等了很久，11日晚仍需與家人暫住，希望可盡快解封。葉先生形容，6樓地上有積水，沒有電力，一片漆黑，房門亦被爆開。他說其劏房月租約5000至6000港元（約765.5美元），但品流複雜，其他住客沒公德心，平日垃圾和菸頭隨處可見。
另據香港01報導，南韓旅客朴先生事發時剛好與女友人在一樓與起火位置相近的賓館內，他憶及當時因有濃煙而趕忙逃生，幸獲地盤工人救離現場。他表示很感謝香港消防員，亦指政府有提供適切及時的協助。
報導稱，朴先生來港四天，11日為旅程最後一天。這次是他第二次來港旅遊，選擇居住賓館是因為租金便宜，收費為400港元一晚，不過房間比較小。起火一刻朴先生正在睡覺，聽到有女性尖叫後，一打開房門便看見濃煙密布。他打開賓館大門，但因煙霧太大而無法逃走，其後轉身逃出花園。
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