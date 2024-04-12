佐敦道惡火燒出隱患 港近萬樓未遵消防 油尖旺20%最多

香港佐敦道華豐大廈10日大火造成5死41傷，屋宇署指出，全港截至去年底，共有9578幢樓宇未遵從消防安全指示。（中新社）

香港 佐敦道華豐大廈10日三級大火，造成5死41傷。屋宇署數字顯示，截至去年底，全港有9578幢未遵從消防安全指示的樓宇，當中油尖旺位列榜首，達1843幢，占近20%；其後為深水埗及中西區，均逾千幢樓宇未遵指示。

明報報導，就華豐大廈個案，屋宇署表示，消防處和屋宇署2008年聯合巡查後向法團發出消防安全指示，至2011年，法團稱已申請「樓宇更新大行動」樓宇維修資助計畫，申請延期至2012年。及後法團再分別於2015及2020年聘任顧問公司處理有關指示，屋宇署亦曾與法團跟進並發勸喻信，事隔16年仍未遵辦。

屋宇署表示，會繼續與法團及顧問公司密切跟進所需的大廈消防安全改善工程，並已向法團發警告信，敦促盡快展開改善工程，有需要時考慮檢控。

據報導，佐敦華豐大廈已登記住客11日早上獲准分層到大廈取回個人物品，惟放行速度緩慢，至晚上7時所有住客一次過獲准在警方協助下回到單位，部分高層單位恢復電力。

報導稱，居於2樓賓館的廣州旅客陳先生稱，取回隨身物品時看到房間窗戶、天花已損壞。他憶述當時未有聽到火警鐘響，樓梯通道有很多人逃生。事後他知道政府有安置住客安排，他向警方留下電話，惟未有人向他接觸。他稱，經此一事認為香港的防火安全不太好，短期內不會到香港。

報導指出，6樓劏房住戶葉先生表示，晚上7時收到民政處來電可上樓取物件，形容等了很久，11日晚仍需與家人暫住，希望可盡快解封。葉先生形容，6樓地上有積水，沒有電力，一片漆黑，房門亦被爆開。他說其劏房月租約5000至6000港元（約765.5美元），但品流複雜，其他住客沒公德心，平日垃圾和菸頭隨處可見。

另據香港01報導，南韓 旅客朴先生事發時剛好與女友人在一樓與起火位置相近的賓館內，他憶及當時因有濃煙而趕忙逃生，幸獲地盤工人救離現場。他表示很感謝香港消防員，亦指政府有提供適切及時的協助。

報導稱，朴先生來港四天，11日為旅程最後一天。這次是他第二次來港旅遊，選擇居住賓館是因為租金 便宜，收費為400港元一晚，不過房間比較小。起火一刻朴先生正在睡覺，聽到有女性尖叫後，一打開房門便看見濃煙密布。他打開賓館大門，但因煙霧太大而無法逃走，其後轉身逃出花園。