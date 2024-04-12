港垃圾徵費政府挨轟未有完善配套 議員：遲了20年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

上屆立法會於2021年8月通過垃圾徵費法例，建制派議員一致支持，審議時主要關注具體執行問題。事隔近三年，各黨派再度砲轟政府未完善回收配套，以此為由建議押後徵費。

大公報報導，立法會11日討論垃圾收費附屬法例，多位議員對8月實施垃圾收費有保留。有議員表示市民普遍認為回收配套不足，擔心8月推行會引起社會混亂；有議員認為現時經濟不佳，並非推行措施的最佳時機，促請政府待回收配套成熟、經濟環境明朗後再實施垃圾收費。

環境及生態局局長謝展寰表示，「先行先試」推行逾10天，清潔工的工作量大增，商戶成本上升，政府將進行意見調查。他重申，垃圾收費是手段，推動減廢回收才是目的和初心，故以「先行先試」更好掌握整體情況，務實作下一步部署，會在5至6月向立法會匯報。

明報報導，民建聯陳克勤2021年發言時表明「從來沒有說過反對徵費」，稱社會質疑建制派想「拖死」法例，但他同時指出「細節決定成敗」。他稱若回收途徑及設備不足，是變相強迫市民付費，同時表揚前環境局的工作，形容香港 具有「已完善的回收配套設施」，下一步應推動廢物再造成有用物料。工聯會現任立法會議員郭偉強當時形容垃圾徵費「遲了超過20年」，若「這一刻是『35+』的議會，這法案有否機會提上來討論？」二人11日在立法會討論垃圾徵費議案均沒發言。

據報導，當年投下唯一反對票的時任熱血公民議員鄭松泰發言時批評垃圾徵費是「苛徵雜稅」，向小市民「開刀」，沒針對生產者責任。他同時憂慮屋苑會將成本轉嫁住戶，如增加管理費，以致有可能出現市民將垃圾帶到街上丟棄的現象。