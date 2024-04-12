集團操控 港外傭瘋狂借錢爆跳工潮 借12萬後連累雇主

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 目前引入約30萬名外籍家庭傭工，民建聯發現，疫情後外傭「跳工」轉做「黑工」情況惡化，更有集團式操作的新趨勢。有外傭向多達15間財務公司，借款最多12萬元（港元，下同，約1.9萬美元）後「玩失蹤」，雇主慘遭騷擾追債。

大公、文匯報報導，目前香港的外傭政策沿用40多年，未能追上時代變化，民建聯建議設立專責部門跟進，以及效法新加坡 對外傭借貸設上限，保障雇主權益。

民建聯11日聯同商會及受害雇主舉行記者會，揭露外傭市場近期存在的不良現象。立法會議員梁熙表示，民建聯近期接到約400宗與外傭有關的投訴，涉及跳工、借貸、無故失蹤等，更發現有利益集團透過外傭友好組織、社交網站等，主動接觸新來港外傭，利誘他們離開原來雇主打黑工，「蛇頭」通常會給「單飛」的外傭提供住宿，收取約3000元每月的住宿費，並安排外傭在香港從事黑工工作，在扣除住宿費後，黑工收入仍高於當家庭傭工，令部分外傭選擇鋌而走險。

「等外傭做滿一個月拿到身份證，（蛇頭）就提出介紹一份1.8萬元的工作，讓外傭找藉口離開雇主。」梁熙表示，外傭轉投黑工的工種繁多，有洗碗工、銷售，亦有部分聲稱需前往內地、澳門 ，甚至涉及色情服務。

部分外傭「逃走」之前更會大肆借貸，讓雇主承擔後續負擔。苦主之一的劉麗斯是全港商會總會長，早前雇用一名菲籍傭工兩年，期間外傭表現良好並獲續約，惟續約不久就聲稱留在家鄉的女兒過世，要回家辦喪事，但從此一去不回。「我還借了兩萬給她，後來家裡不斷接到財務公司騷擾，才知道她外面借了7萬多元。」

雇主團體之一、國際政商勞資事務和諧關愛會主席伍嘉慧表示，有外傭成為「15日仙」，即在雇主家工作15天後便失蹤，更以雇主地址借貸，後來被發現成為「黑工」，更有雇主因外傭而遭15間財務公司追債，涉款逾10萬元。會長林夏瑤補充，該會收到大量上述情況投訴，借款額最高達12萬元，其中訛稱家鄉有事是較常見的失蹤手段，部分人直接選擇不告而別。