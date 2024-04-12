我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

逾600萬人次看過 澳門水舞間年底可望回歸

香港新聞組／香港12日電
澳門知名的水上表演「水舞間」，從2020年起因疫情停演，預計在年底前回歸。（取材自維基百科）
澳門知名的水上表演「水舞間」，從2020年起因疫情停演，預計在年底前回歸。（取材自維基百科）

受到疫情影響，澳門知名的水上表演「水舞間」從2020年起停演。業者透露，水舞間將重新改版，預計在年底前回歸，盼能吸引更多旅客造訪澳門。

中央社報導，為了吸引旅客，澳門業者新濠博亞娛樂有限公司發布新聞稿表示，受到疫情影響而停演的水舞表演「水舞間」，目前正在重新改版，預計今年年底前會重新回歸。

除此之外，業者指出，全新的新濠影匯水上樂園戶外區將在4月27日開園，總共有25個遊樂熱點要搶攻暑假遊玩商機。

另外，澳門全球首座的自由型態外骨骼結構建築的飯店摩珀斯也攜手多名藝術家，舉辦「藝賞二十三」特展，展出國際知名藝術家KAWS的作品「好意」（Good Intentions）、英國當代藝術家Mr Doodle的Doodle COD雕塑及著名法國概念藝術家Daniel Buren的「爆炸小屋」。

鎖定澳門旅遊商機，酒店品牌PALAZZO VERSACE日前也選擇在澳門設立亞洲首個據點。

水舞間（the House of Dancing Water）是大型水上匯演，是澳門新濠天地常設節目，用舞蹈、特技講述一個穿越時空的史詩式愛情故事，全長大概85分鐘；2010年9月16日首演，由2020年6月18日起休演至今，總入場人次超過600萬。

澳門 疫情

上一則

李強6月訪澳 擬再鬆綁活龍蝦禁令

下一則

「騙薪殺豬盤」 上海公司招85員工全騙子 有團夥2年騙200多萬

延伸閱讀

小鵬汽車擴大版圖 將進軍港澳市場

小鵬汽車擴大版圖 將進軍港澳市場
澳門水上表演「水舞間」 可望年底回歸

澳門水上表演「水舞間」 可望年底回歸
澳門國父紀念館 恐遭強制出售 陸委會：力保國有財產

澳門國父紀念館 恐遭強制出售 陸委會：力保國有財產
澳門國父紀念館恐遭強制出售 陸委會：力保國有財產

澳門國父紀念館恐遭強制出售 陸委會：力保國有財產

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案