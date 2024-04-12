逾600萬人次看過 澳門水舞間年底可望回歸

澳門知名的水上表演「水舞間」，從2020年起因疫情停演，預計在年底前回歸。（取材自維基百科）

受到疫情 影響，澳門 知名的水上表演「水舞間」從2020年起停演。業者透露，水舞間將重新改版，預計在年底前回歸，盼能吸引更多旅客造訪澳門。

中央社報導，為了吸引旅客，澳門業者新濠博亞娛樂有限公司發布新聞稿表示，受到疫情影響而停演的水舞表演「水舞間」，目前正在重新改版，預計今年年底前會重新回歸。

除此之外，業者指出，全新的新濠影匯水上樂園戶外區將在4月27日開園，總共有25個遊樂熱點要搶攻暑假遊玩商機。

另外，澳門全球首座的自由型態外骨骼結構建築的飯店摩珀斯也攜手多名藝術家，舉辦「藝賞二十三」特展，展出國際知名藝術家KAWS的作品「好意」（Good Intentions）、英國當代藝術家Mr Doodle的Doodle COD雕塑及著名法國概念藝術家Daniel Buren的「爆炸小屋」。

鎖定澳門旅遊商機，酒店品牌PALAZZO VERSACE日前也選擇在澳門設立亞洲首個據點。

水舞間（the House of Dancing Water）是大型水上匯演，是澳門新濠天地常設節目，用舞蹈、特技講述一個穿越時空的史詩式愛情故事，全長大概85分鐘；2010年9月16日首演，由2020年6月18日起休演至今，總入場人次超過600萬。