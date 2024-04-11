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QS排名 港4學科列全球十大 港大牙醫連8年全球第3

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）於10日公布最新「世界大學學科排名」，涵蓋54個學科範疇。香港共9間院校的204個學科上榜，整體學科排名提升27%，成為全球4個進步最大的地區之一，當中4個學科位列全球前十位，129個學科打入全球前100位；香港亦是全球雇主聲譽提升最快的地區。世界方面，哈佛大學在19個科目上位列全球第一，內地共有8個學科入選全球前10位。

大公、文匯報報導，香港在今屆「世界大學學科排名」中成為全球4個進步最大的地區之一，僅次於阿曼、新加坡和秘魯；不過，香港的上榜學科數量是新加坡的約兩倍、秘魯的5倍，甚至是阿曼的12倍以上，說明香港大學學科表現「質」「量」俱佳。

香港共204個學科上榜，較去年增加了26科，當中91科（45%）排名上升，只有35科（17%）下跌；餘下51科（25%）排名不變，另有27科（13%）新上榜。

香港共有4個學科位列全球前十，較去年多1科，包括港大牙醫學科排名全球第3位、教育學科排名第7位；中大護理學科由第16名跳升至第8名，入選全球前十；科大的數據科學與人工智能學科則首次上榜，排名全球第10位。

港大牙醫學院院長傅立明表示，港大牙醫在過去十年中，八年保持全球前三的位置，是一項重大的成就，反映了學院矢志卓越教學、創新研究，以及提供全面優質口腔護理的堅定信念。

此外，香港今年有4個學科新入選全球首20位，包括理大工程─土木及結構位列第14名、教大教育學、港大法律學及港大工程─土木及結構均排行全球第20位。理大成為香港整體進步最大院校，整體上升55%，其中20個學科上升，8科保持不變，僅2科下跌。

此外，今屆QS世界大學學科排名中，香港在「雇主評價指標」的提升最為顯著，83%的參評學科排名有所上升；香港在「雇主聲譽指標」方面的整體改善率達81%，處於全球領先地位。

香港 新加坡 人工智能

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