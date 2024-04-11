無國界記者抵香港聽審黎智英案 被拒入境

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年12月底曾赴港並旁聽黎智英 案開審的無國界記者（RSF）駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska），10日再抵港擬旁聽壹傳媒黎智英案，並與在港記者會面，但在機場被扣留約6小時後遞解出境。

明報報導，無國界記者稱，今次是首次有代表在香港 機場被扣留或拒絕入境，質疑香港新聞自由低處未算低。

據報導，明報10日晚向入境處查證事件，包括為何二人去年能入境，今年卻有一人被拒，入境處回覆不評論個別個案，處方會按照相關法律和政策處理每宗入境個案。

報導稱，白奧蘭回覆查詢時說，入境處職員多次詢問她今次及上次訪港的意圖，而同日訪港的東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）雖順利入境，但考慮到安全理由即日自行離港。

報導說，總部位於法國的無國界記者前年曾呼籲美國制裁港府 官員，並於去年5月曾發起聯署，要求釋放黎智英，獲全球過百名傳媒代表響應，包括紐約時報、華盛頓郵報、英國多份暢銷報章的出版人或總編輯。根據無國界記者早前公布，艾瑋昂及白奧蘭去年6月成功入境並與傳媒組織及記者會面，包括白奧蘭在內的兩名代表去年12月再順利入境，在黎智英案開審當日到場旁聽。

報導指出，無國界記者國際行動主任Rebecca Vincent形容，當局逃避旁聽審訊前所未見，要求港府立即解釋，及保證其代表可安全地監察黎智英案餘下審訊。