港公務員缺2萬人 警隊最缺 這2部門也缺很多

香港公務員空缺已大增至近2萬人，警務處、食環署、教育局是空缺最多的前三個部門；圖為中區警署外牆張貼有「全民國家安全教育日」巨幅宣傳品。（中新社）

香港 公務員「薪高糧準福利好」，但空缺率卻居高不下。港府 證實，香港公務員空缺已大增至近2萬人，空缺最多前三個部門依次是香港警務處、食環署、教育局。港府稱，已在加強招聘和吸引人才。

香港公務員編制為19萬2000人，但公務員事務局提交立法會的文件顯示，截至去年11月底，公務員空缺數目增至1萬9744人，即公務員實際人數約17萬2000人，空缺率為10.3%。空缺的意思，直白說就是有編制職位但沒有人來做。空缺率居高，令香港公務員一直抱怨工作壓力太大。

港府公務員事務局解釋，出現空缺的原因包括退休、辭職、為推行新措施及改善服務而開設新職位等。局方指，港府部門會透過招聘、晉升、或由合適的人員署任處理出缺的職位，部門亦可靈活採用現行的延長公務員服務年期的措施。

針對公務員高空缺率，香港最新財政預算案已決定在新財政年度繼續維持公務員編制零增長的目標。

香港新聞組／香港11日電

香港經濟日報報導，港府去年9月推出補充勞工 優化計畫，包括放寬准許輸入26個非技術或低技術工種兩年，容許侍應生、收銀員等26個職位輸入外勞，截至上月2318人獲批，其中，以侍應最多，占643人，售貨員和初級廚師各逾400人，駕駛員接獲503人申請，未有人獲批，而裁床員則零申請。

另據明報報導，勞福局長孫玉菡昨回覆立法會議員邵家輝質詢披露，截至上月底接獲3701宗申請，其中964宗共5134名輸入勞工獲批，當中2318名獲批從事過往一般不得輸入的職位類別。

餐飲聯業協會會長黃家和稱，部分侍應及初級廚師已抵港工作，大多就業於連鎖飲食集團，惟他認為目前獲批輸入人數未足應付業界需求。他說餐飲業於疫情前有約26萬名從業員，現時前線只剩20萬人，料最少仍需三四萬人手才能勉強提供正常服務。

截至上月底，除已獲批申請外，於補充勞工優化計畫推出後接獲的申請中，有993宗已展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11886名勞工，勞工處預計絕大部分申請可於本季完成審批，獲批數字視乎本地招聘結果及個案申請內容。