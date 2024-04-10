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巴黎奧運全港免費看 政府購入轉播權撐港將、刺激經濟

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

四年一度的奧運將於今年7月在法國巴黎舉行，行政長官李家超昨日宣布，特區政府已成功購入巴黎奧運及殘奧在香港的電視播映權，將交由香港電台和三間持牌電視台轉播，讓全港市民免費觀看。他沒有透露購買播映權的費用，但形容是「費用合理、物有所值」，期望發揮乘數效應，營造社會熱烈氛圍，推動體育活動，支持運動員，凝聚團結，刺激經濟活動，多管齊下創造大量社會價值。

明報報導，立法會議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，支持政府購入巴黎奧運播映權，建議日後若有足夠時間準備，政府可主導購買播映權，再與不同電視台訂立合作模式，分拆成不同「套餐」分銷，既可減輕政府負擔，同時加入市場競爭。

大公報報導，香港體育界普遍表示，市民可免費觀看奧運賽事，一起為國家隊及香港隊健兒打氣，有助在本地延續體育熱潮，令大家更團結一致。有立法會議員認為，政府牽頭推廣奧運盛事，能為香港帶來很大的經濟及社會效益。

據報導，李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，政府考慮到當今市場不足以支撐電視台作大量投資以投得播映權，又有見播映上屆東京奧運能帶來喜悅、團結的氛圍，市民也為運動員取得優異成績感到自豪，遂決定與電視台合作轉播巴黎奧運。文化體育及旅遊局已與三間持有免費電視牌照的廣播機構和香港電台達成轉播奧運賽事安排。

他表示，基於保密條款，政府無法披露購買播映權的費用，但有關金額低於東京奧運播映權和以往商業機構購入播映權的價格。他強調，播放奧運賽事可創造大量社會價值，包括提升體育活動，社會氛圍、喜悅、團結和運動員成就的自豪，廣播機構亦可創造經濟價值和廣告收益。商場轉播賽事有助增加人流、促進餐飲等方面的生意。

被問到巴黎與香港有約六小時的時差，賽事有機會並非在黃金時間播放，李家超說，一些大型賽事例如世界盃，即使有時差，市民會以自己方法找時間觀賞。政府會要求電視台製作推廣節目，指定播放時數與製作節目數量等。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會在指定體育館設立奧運觀賞站，直播或重播國家隊和港隊運動員的賽事，並會與商場合作安排播放賽事。政府會規定電視台播放某個時數的奧運節目、要播放所有香港運動員的比賽等，亦會要求多播放國家隊的比賽。

香港電台表示，將全力做好奧運賽事轉播及相關節目，讓全港市民欣賞賽事，為香港運動員打氣。

無線電視表示，會全力投入必要的人力和製作資源，為市民提供最全面和精采的轉播。

ViuTV表示，將善用過往播放大型國際體育活動的豐富經驗，投入所需資源，在免費電視、串流頻道及社交媒體，為香港觀眾帶來最廣泛及多元化的觀賞體驗。

有線寬頻表示，旗下HOY會與政府積極商討轉播安排。集團將會安排旗下3條免費電視頻道及HOY手機應用程式，全力轉播巴黎奧運賽事。

港協暨奧委會名譽副會長、東京奧運中國香港代表團團長貝鈞奇表示，對市民能再次在免費電視觀賞奧運感到欣喜，認為必能再帶動香港掀起運動熱潮。

中國香港乒乓球代表隊名將黃鎮廷表示，奧運是國際體育盛事，市民都很希望可以觀看及支持，每次大型運動會舉辦，市民都會有特別濃烈的運動風氣，能夠令大家更團結一致。

中國香港殘疾人奧委會表示，免費播放賽事可為本地殘疾運動發展提供更大助力，市民能更深入了解殘疾運動及關注香港殘疾運動員，對整體社會推動發展殘疾運動項目有莫大裨益。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，期望再續東京奧運旋風，讓市民實時為中國香港隊及國家隊運動員打氣，亦可延續帶動市民熱愛運動氛圍。

巴黎奧運 香港 東京奧運

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