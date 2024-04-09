港太白海鮮舫、珍寶獲頒「保存令」 法院：須保留現狀

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 建輝船廠早前入稟高院 ，稱約兩年前與珍寶海鮮舫及太白海鮮舫的持有人簽約，打算以4元（港幣，下同，約 0.5美元）購入珍寶廚房船及太白海鮮舫的3艘船，惟對方支付船舶處理的「訂金」後，珍寶廚房船和太白廚房船分別在香港仔避風塘翻覆入海，及被拖至中山拆解至剩下空殼，船廠要求持有人賠償。法官萬可宜8日頒下保存令，下令保存4船，暫維持現狀，指示雙方21日內商討保存方式，若不果則開庭再議。

明報報導，原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫廚房船的香港仔飲食企業有限公司。判辭透露，太白海鮮舫的廚房船2023年3月送往中山維修，並拆去船身部件；首被告已和第三方簽署維修合約，涉款700萬元。

至於珍寶海鮮舫的廚房船，則於2022年6月在香港仔避風塘入水傾側，次被告2023年4月將船打撈上岸和拆件，船底部件正由原告保存。

法官黃國瑛去年4月頒發保存令，下令盡力保留珍寶廚房船船底部件，但沒處理太白海鮮舫的狀態。原告一方要求法庭延長珍寶廚房船的保存令，同時頒令保存太白廚房船格局和結構，避免船身部件被棄置，產生不可逆轉的損失。

暫委法官萬可宜8日於判辭稱，被告公司有否違反協議是正審要處理的爭議，但正如原告一方所說，若法庭沒頒發保存令，太白海鮮舫和珍寶廚房船的船底部件可能被棄置。萬官就此頒下保存令，下令太白海鮮舫和珍寶廚房船須保留現狀。

判詞交代太白海鮮舫有限公司擁有涉案太白餐廳船、太白廚房船及太白防火躉船共3艘船，而香港仔飲食企業有限公司則擁有珍寶廚房船，4艘船原持有海事處牌照，可永久停泊於香港仔南避風塘。