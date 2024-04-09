港教科書引憲法教中國公民權 有校長稱「以往過分談自由」

香港各課本據據均設獨立章節，強調「行使權利非全無限制」。美澳和一些歐洲國家，先前皆關心第23條生效後對香港的影響。（歐新社）

今年9月起初中「公民、經濟與社會科」（公經社科）將取代生活與社會科，在中一級全面推行。本學年約70間中學試行公經社科，首年不設教科書，上月底5間出版社共6套中一課本已通過送審，列入教育局適用書目表，在「權利與義務」單元，上述教科書以憲法為切入點教中國公民權利。

明報報導，近年學童精神健康備受關注。公經社科單元之一是「自我理解與生活技能」，學習要點包括「面對失敗與挫折，學習感恩珍惜、謙遜欣賞，從失敗中學習」，盼提升學 生抗逆力。

據報導，各課本悉數以新冠疫情為例，稱市民有責任遵守防疫措施減低感染風險，以闡述「行使權利非全無限制」。有中學校長稱新科增加憲法內容，認為經歷不同社會事件後有必要加強初中憲法教育，新科亦可糾正過往生社科「過分地談自由」。

報導稱，所有課本皆強調「任何人都須守法」，其中明報教育出版形容守法是「維護法治的第一步」，雅集的課本則稱「儘管出於善意，違反法律的人都須承擔法律責任」。

報導說，各課本在「權利與義務」單元均設獨立章節講述憲法保障的中國公民權利與義務，其中香港 教育圖書公司「探索．慎思．明辨」以14頁講解憲法內容，占整個單元近三成篇幅，占比為各課本最高。

報導引述創知中學校長黃晶榕表示，香港經歷「旺角暴動」、「反修例」，「衝擊一國意識，亦出現港獨意識」，使教育界反思並加速推動憲法教育，他認為「生社科課程引用「基本法」過分地談自由，學生沒社會、國家責任感」，相信公經社科大幅增加憲法內容可改善。

報導指出，有教師關注新科以憲法做切入點後是否較過往用「基本法」引入課題好。

據報導，各課本均設獨立章節強調「行使權利非全無限制」。當中教圖有7頁講述權利與責任間平衡和取捨，達該章節近半內容，舉例行使遊行自由時「不得損害他人使用道路的權利」。

報導說，僅齡記的課本建議教師引思想家伏爾泰「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」。教圖「新視野」列明「香港市民能發表自己的意見，甚至表達對政府的不滿」。

另據香港電台報導，港府 宣布成立「愛國主義教育工作小組」，由全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼擔任組長，協調港府部門和非政府機構推動愛國主義教育。