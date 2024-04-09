我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

為免費遊泰 23歲專上女學生攜毒返港被捕

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港海關7日在一名由泰國抵港23歲本地女學生託運行李中檢獲以零食包裝掩飾、價值570萬元（港幣，下同，約72.7萬美元）印有「雙獅地球牌」標誌的海洛因。海關以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕她。案件於9日在西九龍裁判法院提堂。

香港01報導，海關機場課人員7日在香港國際機場，截查一名從泰國曼谷抵港的本地女子。人員用X光機檢查託運行李，發現影像有可疑，其間打開發現行李箱內部份零食異常沉重，其後於8袋零食內，檢獲20磚印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛因，共重7.6公斤，估計市值570萬元。

她報稱為專上學生，沒有收取報酬販毒，由朋友介紹前往泰國4日3夜免費旅遊，期間包酒店機票 ，更有2000元消遣費用。

香港海關毒品調查科調查主任梁學彬指，販毒集團將毒品收藏於零食盒內，再混入一批正常泰國零食，試圖魚目混珠，部分零食更為熱門手信，偽造旅客帶特色手信返港的假象，減低被海關偵查的機會。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保從源頭堵截毒品流入。警方呼籲青少年，不要為「搵快錢」（在短時間內賺高收入）或貪圖免費旅遊，從事販毒行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

香港 泰國 毒品

上一則

香港的士申請漲價 議員：加幅過大

下一則

港太白海鮮舫、珍寶獲頒「保存令」 法院：須保留現狀

延伸閱讀

霧霾籠罩泰國半數地區 總理要求部會全力協助民眾

霧霾籠罩泰國半數地區 總理要求部會全力協助民眾
146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案

146公斤 香港海關偵破史上最大宗走私黃金案
馬英九北京下榻飯店 眾人紅毯歡送泰國公主詩琳通

馬英九北京下榻飯店 眾人紅毯歡送泰國公主詩琳通
家中藏70公斤大麻 法國東部城鎮市長被捕

家中藏70公斤大麻 法國東部城鎮市長被捕

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練