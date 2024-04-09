為免費遊泰 23歲專上女學生攜毒返港被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 海關7日在一名由泰國 抵港23歲本地女學生託運行李中檢獲以零食包裝掩飾、價值570萬元（港幣，下同，約72.7萬美元）印有「雙獅地球牌」標誌的海洛因。海關以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕她。案件於9日在西九龍裁判法院提堂。

香港01報導，海關機場課人員7日在香港國際機場，截查一名從泰國曼谷抵港的本地女子。人員用X光機檢查託運行李，發現影像有可疑，其間打開發現行李箱內部份零食異常沉重，其後於8袋零食內，檢獲20磚印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛因，共重7.6公斤，估計市值570萬元。

她報稱為專上學生，沒有收取報酬販毒，由朋友介紹前往泰國4日3夜免費旅遊，期間包酒店機票 ，更有2000元消遣費用。

香港海關毒品 調查科調查主任梁學彬指，販毒集團將毒品收藏於零食盒內，再混入一批正常泰國零食，試圖魚目混珠，部分零食更為熱門手信，偽造旅客帶特色手信返港的假象，減低被海關偵查的機會。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保從源頭堵截毒品流入。警方呼籲青少年，不要為「搵快錢」（在短時間內賺高收入）或貪圖免費旅遊，從事販毒行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。