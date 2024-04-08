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香港「甲辰年」數字黃金郵票 2套拍出552萬港元

香港新聞組／香港8日電
「甲辰年」數字郵票實物部分為紙質的「甲辰年」生肖郵票小全張，及賀歲郵票金、納福郵票金、如意郵票金和祥瑞郵票金等四款。（新華社）
「甲辰年」數字郵票實物部分為紙質的「甲辰年」生肖郵票小全張，及賀歲郵票金、納福郵票金、如意郵票金和祥瑞郵票金等四款。（新華社）

中國嘉德香港2024春季拍賣會「龍年數字黃金郵票RWA收藏品專場」7日在香港會議展覽中心舉行。此次拍賣會上，共呈現兩套限量版「甲辰年」數字郵票藏品，其成交價格共552萬元（港元，下同，約70.5萬美元）。

文匯報報導，「甲辰年」數字郵票藏品是中國郵政香港首次在公鏈上發行的數字郵票，亦是內地首個把實物郵票、實物黃金與加密郵票結合的RWA（真實世界資產）收藏品，每一枚數字郵票都具有唯一編號，限量發售1萬份。

此次拍賣會上，共呈現兩套限量版「甲辰年」數字郵票藏品，皆是稀缺靚號。一套是編號為00001的祥瑞郵票金（99g足金），最終成交價為420萬元。

另一套是由「甲辰年」三地小全張郵票（編號00006）、賀歲郵票金（0.1g足金，編號00066）、納福郵票金（9g足金，編號00666）、如意郵票金（49g足金，編號06666）四款產品組成的合輯，最終成交價為132萬元。

兩套拍品中的黃金郵品和加密郵票皆呈現了「甲辰年」特種郵票的畫面「天龍行健」和「辰龍獻瑞」，採用「實物郵品+加密郵票」結合的形式，一方面符合傳統集郵群體的收藏習慣，同時也滿足當下年輕人對數字資產的喜愛與追捧。

據拍賣現場了解，四款合輯拍品的拍得者生肖屬龍，她表示自己對龍尤為喜愛，這套「甲辰年」數字郵票藏品對本人來說具有特殊的紀念意義和收藏價值，希望作為家族收藏品一直傳承下去。

拍賣 香港 郵政

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