香港23條立法後 旅客攜帶「可疑刊物」恐遭調查

旅客入境香港須慎防，勿攜帶任何可能被官方認定為危害「國家安全」的刊物。（中通社）

香港 根據基本法23條於日前完成「維護國家安全條例」立法，該條例上個月23日正式生效實施。香港海關關長何佩珊稱，根據該條例已修訂「香港海關條例」，未來當海關檢查入境香港旅客及行李時若發現「可疑刊物」，海關有合理懷疑該刊物具有煽動意圖、旅客亦無合理辯解下，會通報警方進一步調查及判斷。

據港媒報導，何佩珊6日受訪時在被問到，若旅客攜帶已停刊《蘋果日報》入境會如何處理時表示，需視該刊物是否具「煽動」意圖，海關會全面考慮所有情况。她重申，根據「維護國家安全條例」有關煽動意圖的條文，任何人須在沒合理辯解下而管有具煽動意圖刊物才屬違法。

對於是否會制定「禁書」清單？何珮珊表示，海關會通過定期內部培訓，提醒一線海關人員有可能宣揚危害國安意識的手法及渠道，以增強他們維護國安意識，讓他們明白最新維護國家安全情况應如何處理。

港媒指出，自23條完成立法後，香港出版界普遍認為相關規定對「禁書」的定義不明確。香港出版社「藍藍的天」總編輯伍自禎表示，「23條立法後令出版單位不知所措，預料會有出版社為尋求安全，將『紅線』降到最低，確保自己不屬於灰色地帶。」

自由亞洲電台早前曾報導，「維護國家安全條例」生效前，有獨立書店 店長表示，因相關條文對「煽動」的定義模糊，讓他們無所適從，出版業與書店只能靜觀其變。香港多家獨立書店在條例生效前，已自行收掉2019年「反送中 」攝影集；至於有關「六四」的書籍，部分書店仍保留，將靜觀其變。

2023年香港一名男子因輸入六款、共18本《羊村》刊物，被控「輸入煽動刊物」罪，遭香港法院判處四個月刑期。

據悉，《羊村》將作香港比喻為「羊村」，將中國比喻為「狼村」，刊物內容基本是講述狼是邪惡的侵略者，羊是善良而受壓逼者。這批刊物對象設定為兒童。