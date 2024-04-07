七欖次日觀眾增 香港女子隊闖銀劍決賽

香港國際七人欖球賽第二個比賽日6日正值周末，大批球迷入場觀球狂歡。（中通社）

「國泰／滙豐香港 國際七人欖球賽」6日在香港大球場上演第2天賽事。在香港男、女子七欖隊出戰的「Melrose銀劍賽」中，女子隊在超過3萬3000名全場觀眾的熱烈打氣下，最終以28：10大勝泰國 隊，以兩連勝強勢率先打入決賽，將於今午3時28分與泰國對陣國家隊的勝方爭冠。至於港男隊遺憾14：33負日本 ，能否晉級決賽視乎7日早日本與國家隊一戰結果。

大公報報導，由於6日是周六，現場觀眾人數明顯較首天更多，因而來到港隊比賽時，主場氣氛更為熱烈。港女隊5日在不被看好的情況下以19：12擊敗杭州亞運會金牌得主、今次賽事派出大量新人出戰練兵的國家隊，讓現場觀眾眼前一亮。6日港隊第二場對手則是杭州亞運會排名第四的泰國隊，以28：10大勝，兩連勝強勢打入決賽。

至於港男隊方面，雖然首天賽事以19：17險勝國家隊，但整體感覺並未發揮出最佳狀態。6日迎戰在巴黎奧運亞洲區資格賽擊敗了港隊的宿敵日本，港隊全場比賽未能跟上日本隊的節奏，導致後防出現頗多缺口，最終港隊在表現失準下以14：33大敗，能否打入7日午3時56分的決賽，仍需觀望7日早國家隊與日本的賽果。

「老大哥」姚錦成證實，香港七欖完結後他將正式退役，但會續留在隊中幫助隊友，但不會上場比賽。他坦言雖然未知若出戰7日決賽是否能上陣，但他仍感謝主場觀眾的支持，願以觀眾身分感受比賽，盡量彌補遺憾。