我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

七欖次日觀眾增 香港女子隊闖銀劍決賽

香港新聞組／香港7日電
香港國際七人欖球賽第二個比賽日6日正值周末，大批球迷入場觀球狂歡。（中通社）
香港國際七人欖球賽第二個比賽日6日正值周末，大批球迷入場觀球狂歡。（中通社）

「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽」6日在香港大球場上演第2天賽事。在香港男、女子七欖隊出戰的「Melrose銀劍賽」中，女子隊在超過3萬3000名全場觀眾的熱烈打氣下，最終以28：10大勝泰國隊，以兩連勝強勢率先打入決賽，將於今午3時28分與泰國對陣國家隊的勝方爭冠。至於港男隊遺憾14：33負日本，能否晉級決賽視乎7日早日本與國家隊一戰結果。

大公報報導，由於6日是周六，現場觀眾人數明顯較首天更多，因而來到港隊比賽時，主場氣氛更為熱烈。港女隊5日在不被看好的情況下以19：12擊敗杭州亞運會金牌得主、今次賽事派出大量新人出戰練兵的國家隊，讓現場觀眾眼前一亮。6日港隊第二場對手則是杭州亞運會排名第四的泰國隊，以28：10大勝，兩連勝強勢打入決賽。

至於港男隊方面，雖然首天賽事以19：17險勝國家隊，但整體感覺並未發揮出最佳狀態。6日迎戰在巴黎奧運亞洲區資格賽擊敗了港隊的宿敵日本，港隊全場比賽未能跟上日本隊的節奏，導致後防出現頗多缺口，最終港隊在表現失準下以14：33大敗，能否打入7日午3時56分的決賽，仍需觀望7日早國家隊與日本的賽果。

「老大哥」姚錦成證實，香港七欖完結後他將正式退役，但會續留在隊中幫助隊友，但不會上場比賽。他坦言雖然未知若出戰7日決賽是否能上陣，但他仍感謝主場觀眾的支持，願以觀眾身分感受比賽，盡量彌補遺憾。

日本 香港 泰國

上一則

港海上煙火秀 餐飲業受惠最多 靠窗1桌或逾1280美元

下一則

香港海關修指引 增阻截危害國安物品入港

延伸閱讀

日本官方調查小林製藥總公司 紅麴案擴大至1120人就醫

日本官方調查小林製藥總公司 紅麴案擴大至1120人就醫
日本捐助百萬美元助花蓮災後重建 教宗致哀悼電文

日本捐助百萬美元助花蓮災後重建 教宗致哀悼電文
香港維多利亞港月月辦煙火秀 首秀搭「五一」假期登場

香港維多利亞港月月辦煙火秀 首秀搭「五一」假期登場
香港清明祭品價格上漲2成 金銀衣紙縮水 山火39宗

香港清明祭品價格上漲2成 金銀衣紙縮水 山火39宗

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02
新能源汽車成為中國二手車市的「燙手山芋」。（中新社）

價格崩太多 中國二手車商不敢碰新能源汽車

2024-03-31 09:47

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣