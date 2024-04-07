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香港黃竹坑新盤萬人空巷 內地客豪掃8伙長線投資

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港長實集團與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast 6日展開首輪422伙銷售，罕現萬人空巷的場面，現場買家昨早10時登記前已大排長龍，據悉客人連代理有多達5000人到場。多組「西餅客」（即大手買家）瘋狂掃貨，有內地客豪掃以1.53億元（港幣，下同，約1954萬美元）購入8伙3房作長線投資。消息指，截至6日下午10時已有約413伙被揀選，占開售量約98%。

文匯報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑續稱，樓市現處於大病初癒狀態，CCL已連升三周，一、二手市場會繼續雙線發展。4月有多個市區新盤登場，一手成交量或較3月少，但仍可達3000宗，而成交金額則有機會創新高，「量變質變」下相信上半年樓價可有5%升幅。

Blue Coast是香港樓市「撤辣」後首輪開售單位數量最多的新盤，該盤日前截收約2.8萬個認購登記，超額逾65.3倍，擊敗日出康城12A期SEASONS PLACE成本年新盤票王，同時亦為歷年首輪開售收票第三高的樓盤。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，Blue Coast以「撈底價」推出，故釋放不少購買力，獲大手客及長線投資客垂青，亦受到內地買家歡迎。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，6日客人連代理到達紅磡置富都會現場約5000人。該輪銷售內地客人占兩成，項目以大3房最受歡迎。長實執行董事趙國雄表示，6日賣樓氣氛熱烈，與香港經濟一樣逐步復甦。今年樓價上升機會達七成，雖受外圍因素影響，但仍非常樂觀。經濟向好，樓價亦會隨經濟向上調整。

陳永傑表示，Blue Coast項目位處鐵路及大型商場上蓋，位處港島南區，租金回報可達2.5厘至3厘，樓盤升值潛力佳，受用家及投資客追捧。6日出席認購準買家眾多，出席率達七成至八成，以用家為主，占近七成；長線投資者亦約三成；當中更有外籍人士；該行錄得一組客欲斥5800萬元購入三間3房戶作長線投資。

投資 香港 租金

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