港海上煙火秀 餐飲業受惠最多 靠窗1桌或逾1280美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 餐飲業界普遍歡迎旅發局舉辦海上煙火及無人機表演，對五一黃金周生意預計整體樂觀。

文匯報報導，香港餐務管理協會會長楊位醒6日受訪時表示，參照跨年煙花經驗，料五一煙火可吸引大量大灣區 周邊遊客，相信屆時維港兩岸食肆的窗口位餐枱會被預約爆滿，價格或倍增。

楊位醒估計，表演當日維港兩岸的連鎖快餐、茶餐廳等將受惠最多，酒樓、西餐廳若有露天餐枱、望海的窗口位亦會收到大量訂枱要求，「價錢方面，應該都會有一些臨時安排，比如望到煙火的窗口位價格會貴一些，甚至可能是兩倍價錢，例如之前一桌宴席收7000港元（約894美元），現在要萬多港元（約逾1280美元）。」

他強調，飲食業最重要是有人流，定時舉辦煙火等大型活動對旅客和市民有吸引力，可帶旺食肆生意，但需要考慮頻率。「（這些活動）初初一定會吸引大灣區其他城市遊客過來，本地市民都會參與，恒常能不能夠吸引到？要再看，每月一次或許都OK。」

經營海上食府的洋紫荊維港遊負責人葉先生表示，該公司希望把握今次煙火表演活動，與內地旅行社加強合作，推出相關產品。「去年西九冬季煙火表演，我們都有類似的活動，在船上用餐同時欣賞維港煙火，相比岸上更接近景觀。5日剛剛知道五一也會有煙火，我們8日再開會研究一下具體宣傳。」

被問及香港入境遊現況，葉先生透露，就該公司而言，生意已恢復至疫前水平，業界其他領域或仍有待復甦，「我們公司有三隻船，入座率都比較高，可以說完全恢復。除內地遊客，最近還多了東南亞 團客，入境遊客的主力消費有很多層次，其他方面有些還要改善。」