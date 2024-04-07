港月月海上煙火秀五一打頭陣 旅發局鼓勵推海上遊

香港為添加節日氣氛吸引觀光客，每月海上煙火表演將於5月1日當晚打響頭炮。（中通社資料照片）

香港 每月海上煙火表演，首場定於5月1日在尖沙咀東海濱上演。香港旅遊發展局說就此開始，香港會定期舉辦海上煙火和無人機表演，為香港添加節日氣氛，吸引觀光客及試圖帶活本地經濟。

香港旅發局總幹事程鼎一6日說，香港首場海上煙火表演將於5月1日在尖東海濱上演，以迎接「五一黃金周」假期。5月11日則因應佛誕、太平清醮和譚公誕等多個傳統節慶，在灣仔臨時海濱花園舉辦首場無人機表演。

他還說，香港旅發局計畫在6月10日端午節 ，於灣仔海濱再辦一場無人機表演，6月15日會配合國際龍舟邀請賽首日賽事，施放煙火。這些表演均會在晚上8時開始，持續時間約十分鐘。

程鼎一承認，不能單靠煙火或無人機表演，吸引很多旅客訪港，但最重要是營造良好的氛圍，一同發揮好客之道。尖東和灣仔海濱都是商業區，食肆及酒吧林立，希望旅發局提早宣布表演時間表，可讓商戶及早準備，例如推出「看煙火的套餐」等，局方樂意協助宣傳。

他還說，香港旅發局將按不同月份及季節，定期舉辦的海上煙火或無人機表演，除會乘著節慶或大型活動採用不同主題和設計外，亦會搭配「幻彩詠香江」燈光音樂滙演進行。

程鼎一亦談到港人北上消費，說趨勢與整體消費模式轉變有關，並非一時三刻能改變，亦非只牽涉內地消費便宜、種類繁多和服務好等簡單因素。他認為內地旅遊業競爭激烈，各地都希望吸引不同省市的民眾到訪，同時會吸引當地居民在省內消費，令香港壓力更大，香港不應再只聚焦日本、泰國和新加坡 等傳統競爭對手，而要放眼大灣區城市，以至整個內地市場。

香港新聞組／香港7日電

文匯報報導，旅發局表示鼓勵業界運用有關活動的契機，推出更多旅遊產品，例如海上遊和煙火晚宴等，一方面吸引旅客延長留港時間，另一方面則為餐飲、零售等行業締造商機，刺激消費、創造經濟效益，相信對「夜繽紛」有好處。

另外，國際七人欖球賽5日起一連3天在香港舉行，程鼎一指出今次七欖吸引很多歐美長途旅客重臨香港，相信是恢復正常通關以來，吸引最多歐美遊客訪港的大型活動，不少盛事亦有意赴港舉辦，顯示香港雖然面積小，但具消費力。