台灣花蓮大地震 港生心驚續留 港客提早返港

台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，災情嚴重，不少在當地度假的港人，提早回港。（路透）

台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，在花蓮讀書4年的韓姓香港 學生表示，單位內家具雜物散落一地，但大廈結構暫時安全，宿舍水電正常，4日全天餘震頻密但不算強，仍會留在花蓮。不少港人當時正在當地度假，經歷地動山搖的驚險一刻。有人為安全起見，4日提早扶老攜幼回港，他們說：「當時突然感覺強烈搖晃站不穩，持續約兩至三分鐘，」深深體會到「最緊要一家平安」。

明報報導，來自香港在台灣國立東華大學讀書4年的華文文學系四年級碩士生韓同學，形容今次地震 是在花蓮居住數年來感受最強烈一次。韓住花蓮壽豐鄉志學一幢連同地下共4層高的公寓，有約十多戶，均為學生住宿。他憶述地震當刻在睡夢中驚醒，「好驚、好驚」；花蓮不時地震，以往多是左右搖晃、僅物件震動，今次卻感受到上下震盪、更劇烈，房間書架、風扇全倒下，震感維持一兩分鐘。他隨即與同學疏散街上，停在街上的單車及機車有一半倒地。

報導稱，韓表示地震首日曾回校暫避，學校部分牆身破裂、有瓷磚剝落，圖書館書架亦大批倒下，其後校內理工一館起火，遂返宿舍，現時水電供應正常，他說最擔心再遇強震，截至昨晚每半小時至1小時發生一次餘震，但未令物品跌落地，身邊大部分同學會繼續逗留花蓮。

另據文匯報報導，正值清明假期，不少港人正在台灣度假。原訂在台北旅行6日5夜的朱先生一家三口，第三天就遇到地震，為安全起見4日提早回港：「彷彿劫後餘生，當時突然感覺強烈搖晃站不穩，持續約兩至三分鐘，這是人生首次遇到大地震。」深深體會「最緊要一家平安」。

4日香港往來台灣的航班回復正常，仍有不少航班如期飛往台灣，有旅客稱不擔心餘震，按原計劃出發到當地。往台北旅遊兩個星期的背包客陳小姐說：「未收到航空公司任何特別安排，故如期出發。」

徐先生與太太在紐約工作，計劃飛往台北桃園機場轉機往紐約，「我們因為復活節 回港探親，很早買了飛往台北轉機的機票，在得知台灣發生地震後，非常擔心會出現航機延誤或者取消的情況，雖然已購買航班延誤的旅遊保險，但亦擔心不受保，期望順利轉到機。」