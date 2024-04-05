我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

台灣花蓮大地震 港生心驚續留 港客提早返港

香港新聞組／香港5日電
台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，災情嚴重，不少在當地度假的港人，提早回港。（路透）
台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，災情嚴重，不少在當地度假的港人，提早回港。（路透）

台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，在花蓮讀書4年的韓姓香港學生表示，單位內家具雜物散落一地，但大廈結構暫時安全，宿舍水電正常，4日全天餘震頻密但不算強，仍會留在花蓮。不少港人當時正在當地度假，經歷地動山搖的驚險一刻。有人為安全起見，4日提早扶老攜幼回港，他們說：「當時突然感覺強烈搖晃站不穩，持續約兩至三分鐘，」深深體會到「最緊要一家平安」。

明報報導，來自香港在台灣國立東華大學讀書4年的華文文學系四年級碩士生韓同學，形容今次地震是在花蓮居住數年來感受最強烈一次。韓住花蓮壽豐鄉志學一幢連同地下共4層高的公寓，有約十多戶，均為學生住宿。他憶述地震當刻在睡夢中驚醒，「好驚、好驚」；花蓮不時地震，以往多是左右搖晃、僅物件震動，今次卻感受到上下震盪、更劇烈，房間書架、風扇全倒下，震感維持一兩分鐘。他隨即與同學疏散街上，停在街上的單車及機車有一半倒地。

報導稱，韓表示地震首日曾回校暫避，學校部分牆身破裂、有瓷磚剝落，圖書館書架亦大批倒下，其後校內理工一館起火，遂返宿舍，現時水電供應正常，他說最擔心再遇強震，截至昨晚每半小時至1小時發生一次餘震，但未令物品跌落地，身邊大部分同學會繼續逗留花蓮。

另據文匯報報導，正值清明假期，不少港人正在台灣度假。原訂在台北旅行6日5夜的朱先生一家三口，第三天就遇到地震，為安全起見4日提早回港：「彷彿劫後餘生，當時突然感覺強烈搖晃站不穩，持續約兩至三分鐘，這是人生首次遇到大地震。」深深體會「最緊要一家平安」。

4日香港往來台灣的航班回復正常，仍有不少航班如期飛往台灣，有旅客稱不擔心餘震，按原計劃出發到當地。往台北旅遊兩個星期的背包客陳小姐說：「未收到航空公司任何特別安排，故如期出發。」

徐先生與太太在紐約工作，計劃飛往台北桃園機場轉機往紐約，「我們因為復活節回港探親，很早買了飛往台北轉機的機票，在得知台灣發生地震後，非常擔心會出現航機延誤或者取消的情況，雖然已購買航班延誤的旅遊保險，但亦擔心不受保，期望順利轉到機。」

地震 香港 復活節

上一則

蔡崇信：中國定能製造高端晶片 AI與美差距僅2年

下一則

不到1年2次訪華 堅持還是妥協？央視提問：葉倫先想清楚

延伸閱讀

影／花蓮大地震強襲 護士搖搖晃晃也要挺身護嬰

影／花蓮大地震強襲 護士搖搖晃晃也要挺身護嬰
花蓮地震 英國工黨政要紛關心

花蓮地震 英國工黨政要紛關心
花蓮地震 國定古蹟鹿港天后宮受損將緊急加固

花蓮地震 國定古蹟鹿港天后宮受損將緊急加固
花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病