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猴疱疹襲香港 郊野公園續見人猴接觸 有人帶棍自保

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港近日首見首宗人類感染B病毒（猴疱疹病毒）個案，患者曾在香港金山郊野公園被猴子抓傷。金山郊野公園是香港著名的猴子聚居地，昨天仍有遊客與野猴接觸，但也有遊客表示會提高防範，攜帶長棍保護自己。

綜合大公報、明報報導，漁農自然護理署昨呼籲市民切勿在猴子面前進食，避免直視猴子眼睛，免被視為挑釁。漁護署表示，該名37歲男患者因發燒及神志不清，3月21日被送往仁濟醫院急症室並入院，在深切治療部接受治療，昨日仍然危殆。他於2月下旬在金山郊野公園曾被猴子襲擊受傷，對於他遇襲地點及受傷詳情，衞生防護中心昨表示仍在調查。

漁護署說，過去三年連同今次個案，共接獲21宗猴子傷人報告，大部分傷勢輕微。在剛過去的復活節三日假期，該署人員加強巡邏金山郊野公園及獅子山郊野公園，5人因涉嫌違法餵飼野生動物而被檢控。

4日不少人到金山郊野公園郊遊，下午公園入口處已有十多隻猴子出沒，牠們三兩成群，對途經遊客攜帶的物品虎視眈眈。有遊客坐在涼亭休息，大膽的猴子直接爬上涼亭的橫樑，亦有猴子在附近的垃圾桶旁覓食。

公園入口有告示提醒行山人士收好膠袋，不要和猴子對望，而非法餵飼猴子等野生動物，最高可被罰款1萬港元（約1277.3美元）。不過，在公園內工作的周小姐說，經常見到有人在下午或晚上駕車到來，帶著麵包、生果餵飼猴子，也不時有遊客餵猴。

有遊客近距離拍攝猴子，甚至有年輕男子拿着水樽對猴子做出挑釁動作，被猴子一路尾隨。但亦有遊客與猴子保持距離，有小朋友被突然靠近的野猴嚇到，被家長護在身邊快步遠離。記者採訪期間，一隻猴子突然試圖搶奪記者肩上的手袋。行山徑旁，有外籍遊客坐下野餐，他們攜有長棍，幾隻猴子在附近徘徊並虎視眈眈，未敢上前。

香港 復活節

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