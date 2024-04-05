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清明首日15萬內地客遊香港 商場零售店：旺丁不旺財

香港新聞組／香港5日電
內地清明節有3天假期，4日首日內地客入境香港人次超過15萬，尖沙咀一帶是遊客最常逛的地方。（中新社）
內地清明節有3天假期，4日首日內地客入境香港人次超過15萬，尖沙咀一帶是遊客最常逛的地方。（中新社）

4日是內地清明節3天假期的首日，截至4日晚9時，內地客入境香港人次超過15萬，較上周六多約4.5萬；離境港人則有27.3萬人次。有內地客早上抵港，下午已買了4雙球鞋，也有內地遊客表示這次主要是「city walk」（城市漫步）、打卡，不打算購物。有尖沙咀商場零售店員指人流增約20%，但「旺丁不旺財」。

明報報導，4日午旅遊旺區尖沙咀一帶人流明顯比平日增多，不少餐廳也應接不暇。街上有大批內地旅客，部分人在「打卡」；星光大道人頭湧湧，但鮮見內地旅行團，大部分為自由行。商場方面，海港城人流不俗，有化妝品店擠滿客人，惟有化妝品店員指「旺丁不旺財」，4日人流較平日多10%至20%，與平時周末相若。

據報導，來自廈門的賴小姐在海防道排隊向雪糕車買雪糕，她說4日晨抵港，會到各處景點閒逛「打打卡」，例如堅尼地城等「網紅景」，5日便離開，預算花2000元人民幣（約276.5美元）以內，不會購物，認為香港物價頗高。她說是第一次到香港，在小紅書及抖音看到別人拍的照片很漂亮，感覺挺好，與想像一樣。

報導稱，王小姐一行3人從深圳到港，她說之前已來過，由於工作關係，只會在港逗留一天。她認為維港「很好看」，4日在尖沙咀「city walk」，亦到訪黃大仙廟，惟未打算購物，稱深圳也有服裝店，時間亦不夠。

報導說，來自河南的朱先生4日在海港城購入4雙球鞋，他說會留港兩天，「看到合適就買一買，一會可能去坐摩天輪，看夜景」。第一次到港的他預計人均消費數千元。

報導指，來自深圳的李女士與4名同事到星光大道拍照，她們即日來回，早上8時到埗後去了旺角、尖沙咀，吃了約50多元的粉麵。她又花約600多港元（約逾77美元）買藥油、魚油及衣服。

「紅茶冰室」是網紅熱點。（取材自臉書）
「紅茶冰室」是網紅熱點。（取材自臉書）

另據港媒報導，來自深圳的陳先生表示在小紅書看到網紅店「紅茶冰室」很火，「明知排隊也要來」，坦言香港物價是比深圳貴不少。冰室職員表示平時打工仔較多，排隊更長。

來自上海的李先生表示「Bakehouse」蛋塔很有名，即使知道要排隊，他也特意前來。他認為香港物價與上海相比不算相差太多，認為年輕人該花的也是要花。

香港 星光大道 海港城

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