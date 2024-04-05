香港清明祭品價格上漲2成 金銀衣紙縮水 山火39宗

大批香港市民4日利用清明節假期，在柴灣一墳場祭掃、緬懷先人。（中通社）

今年是疫後復常第二個清明節，經歷疫情 洗禮，不少香港 市民格外珍惜與家族成員聚首的機會，並趁清明掃墓，跟親友齊聚。

文匯報報導，今年祭品價格較往年升一兩成，有市民說：「單是雞、燒肉已買了300多元（港幣，下同，約逾39美元），貴咗五、六十蚊。」有人則花費約100元購買金銀衣紙，「金銀衣紙紙質都變薄了，衣紙上金色和銀色變小了，只能無奈接受。」

陳女士昨日與親戚到鑽石山墳場拜祭爺爺嫲嫲。她表示，親戚大都習慣在清明當日上山祭拜，「公眾假期，大家放假比較好安排，這麼多年都是正日拜山。」各人花費數百元買衣包、香燭等，她指祭品花銷不可少，以聊表孝心。

李先生攜帶燒肉、燒雞、酒、水果等弔唁父親。「我從黃大仙轉車過來，每年路線都是一樣，很順利。鑽石山墳場秩序很好，是香港一等一的地方。」

魏先生夫婦帶兩名兒子祭掃外祖父母靈位。他表示，兒子可能對兩位先人沒有太多記憶，但掃墓是傳統文化，也是家族親戚的集體活動，希望他們能夠從小參與、了解。

梁先生獨自一人前來拜祭亡父和亡妻，未攜帶任何祭品。他認為，寄託哀思無需依靠物質，相信本人到場已是足夠。「我覺得這些物質對於他們（指先人）不是特別重要，最重要是每年都有來，有這個心意。」

此外，香港天文台在清明節發出黃色火災危險警告，消防處提醒市民掃墓時注意安全，切勿留下火種。而截至昨晚7時，消防處接獲39宗山火 報告，包括大嶼山大澳、八鄉芝麻嶺、元朗高埔村、北區蓮麻坑、上水華山等。消防員、民安隊登山，用背泵和山火拍撲救。政府飛行服務隊直升機頻繁出動，投擲水彈。

在山火報告中，有3宗行山者報稱被煙火所困，包括南丫島鹿洲有27人遇險，求救者均由消防員帶離或自行脫離險境，無人受傷。