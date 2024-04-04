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遊日染「食人菌」 港人引發筋膜炎亡 遺體將運返

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

日本近日爆發又稱「食人菌」的「甲型鏈球菌」疫情。一名港人在日本大阪旅遊時疑感染甲型鏈球菌，引致壞死性筋膜炎，並在當地死亡。

綜合明報等港媒報導，香港衛生署證實知悉一名港人早前在日本因病離世，曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎，會聯絡其家人以了解死者在香港和日本的暴露史和創傷史，以及長期病患和其他高風險因素。

該署稱衛生防護中心港口衛生科會按既定程序，跟進處理相關人類遺體進口申請。

入境處亦確認接獲家屬求助，指已即時透過外交部駐港特派員公署，以及中國駐大阪總領事館跟進事件，並已按家屬意願，提供適切意見及一切可行的協助。

根據《預防及控制疾病規例》，任何人擬把人類遺體或遺體任何部分運進香港，必須先獲衛生署長發出書面許可證。衛生署稱在遺體運輸、處理及處置過程，應根據該署、醫管局及食環署編製的《處理及處置遺體所需的預防措施》界定的風險類別，實施感染預防措施。

衛生署稱甲類鏈球菌可透過飛沫或直接與受感染呼吸道分泌物接觸而傳播，雖無針對該菌的疫苗，但抗生素能有效治療其引致的感染，該菌引起的壞死性筋膜炎通常會影響有傷口和患糖尿病等慢性疾病的人，在香港偶有發生。該署提醒市民及外遊人士保持個人及環境衛生，正確處理傷口，出現發燒及其他症狀時盡快求診。

香港 日本 疫情

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