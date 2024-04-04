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配合23條立法 港將更新國安教學內容

香港新聞組／香港4日電
近年來香港教育局一直透過結合學校的日常生活和國家重大節日，進行國民教育和國安教育。（中通社資料照片）
近年來香港教育局一直透過結合學校的日常生活和國家重大節日，進行國民教育和國安教育。（中通社資料照片）

香港基本法23條立法之後，香港當局因應條例的實施，將會更新學校的相關教學內容和學校指引。

大公報報導，香港15日將迎來自《維護國家安全條例》實施後的第一個全民國家安全教育日。教育局局長蔡若蓮接受傳媒訪問時表示，今年教育局會和其他港府部門及民間機構一齊合作舉辦活動，促使同學多思考國家安全議題。她又指出，教育局未來會更新指引，令學校更清楚《維護國家安全條例》哪些方面與學校相關、應怎樣遵守等，亦會因應最新發展更新教學內容。

今年是總體國家安全觀提出十周年，而今年4月15日是香港實施香港國安法後的第四個「全民國家安全教育日」。蔡若蓮指出，近年來教育局一直通過結合學校的日常生活和國家重大節日來進行國民教育和國安教育。今年教育局會從4月12日、13日開始陸續和學校舉行一些國家安全相關的活動，至4月15日當天亦會舉辦國家安全教育日活動，之前有幾天則會舉行國家安全同樂日，包括一些比賽和遊戲。

蔡若蓮說，現在配合總體國家安全觀，教育局在相關科目、學習階段都設計了相關課題，令老師可以結合課堂教學來進行國家安全教育。她舉例說，有關電腦課、科技課，就可以講到科技安全相關知識。

此外，教育局重視為同學們創設更多內地交流機會。她說，現在香港每年為高小同學預留5萬個名額，同時為初中同學預留5萬個名額，總共10萬個名額回內地交流考察。

另據文匯報報導，香港中學文憑試筆試（DSE）將於9日開考，就今年首設公民與社會發展科考試，取代原有的通識科，成績只分「達標」和「未達標」，考評局主席容永祺昨日與傳媒午宴時強調，公民科完全沒有影響文憑試的認受性，現時已有超過610間非本地大學更新了文憑試成績的入學標準，可見文憑試成績獲得全球大學廣泛認可，包括英國劍橋大學、美國耶魯大學等世界一流學府。

此外，考評局本年初向香港150間中學進行問卷調查，顯示已有逾100間非本地大學向學生提供有條件取錄，涉及約300個學生，學生海外升學未見有任何影響。

香港 教育局 耶魯大學

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