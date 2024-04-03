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清明市道未寄厚望 港議員： 要做深圳沒有的東西

香港新聞組／香港3日電
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，清明節不算大假期，預計不會有大批內地客訪港。（中通社）
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，清明節不算大假期，預計不會有大批內地客訪港。（中通社）

香港復活節4天長假期累計約228.5萬人次港人出境，較去年同期升75%。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，清明節不算大假期，預計不會有大批內地客訪港，但相信會有小量大灣區短途客；他並指肯定會有港人請假一天，到內地「玩足4日」。

明報報導，本身經營連鎖服裝店「G2000」的立法會議員田北辰表示，復活節檔期生意額連跌兩年，去年復活節生意按年跌13%至14%，今年復活節再跌13%至14%，2022年的復活節反而是最好的一年。他說，香港目前的確欠缺吸引力，形容部分商家「食老本」，認為飲食業及服裝業不可能與深圳「鬥平」，要做「深圳沒有的東西」，利用創意提高產品或食物質素，吸引港人及旅客消費。

據報導，面對目前困境，田建議零售業界「保本」，將手頭現金改為收息，「盡量捱過這段時間」。他又批評業主不願減租「吊高來賣」，認為當街上出現「吉鋪」時，餘下店鋪亦會因人流減少而面臨結業危機，形成「骨牌效應」。

報導引述海港城表示，復活節長假期首辦免費泊車日，海港城停車場2000多個車位4天假期都在中午12時起爆滿，等候入停車場的車龍一度伸延至廣東道。海港城稱，車流破歷年復活節長假紀錄，較去年同期升逾25%，商場人流保持暢旺，人數與去年同期相若。

另據中央社報導，香港近日一個名為「全港店鋪執笠結業消息關注組」臉書專頁突然暴紅，短時間內成員增至逾18萬，網友上載店鋪結業的消息、提出挽救結業潮的建議，也有網友對店鋪結業冷嘲熱諷。這都反映出香港經濟堪虞。

不少網友分析香港出現店鋪結業潮原因，包括外出用餐貴、食肆店員態度差、食物難吃等。用餐貴因為租金高昂、業主不肯減租、店員薪酬上升等令整體成本高。

其中一名自稱曾做過業主、老闆及打工的網友提到，港人北上消費不是近期的事，但因來港旅客減少，無法彌補失去了的消費力。

版主「革離」日前表示，沒有想過專頁突然暴紅，可能以前是小店結業，現在連大集團都結業，引起市民關注。他認為結業是汰弱留強，要為城市找出路，不能只重複以往的模式，就如實體店結業的同時，網路店的生意很好。

復活節 香港 海港城

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