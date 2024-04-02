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見山書店、冬菇亭…香港1天10名店熄燈 百年蓮香樓逆市復活

香港新聞組／香港2日電
香港見山書店3月31日結束營業，在關門倒數的日子裡大批顧客前來朝聖及告別。（取材自Instagram）
香港見山書店3月31日結束營業，在關門倒數的日子裡大批顧客前來朝聖及告別。（取材自Instagram）

港府強力執行港區國安法，加速完成23條立法之際，過去一個月至少數百間店鋪結束營業；復活節4天假期，餐飲夜市店家大嘆冷清。此外，因不敵神祕人士瘋狂投訴，香港知名獨立書店「見山書店」3月31日結束營業，當天湧入大批顧客告別，不少港人唏噓不已。

香港01報導，3月31日是10家知名店鋪的最後營業日。包括位在中環時尚繁華核心地的高檔百貨店HARVEY NICHOLS、位在上環的特色書店「見山書店」、經營逾40年的懷舊港式西餐廳哥登堡餐廳、有「娛樂圈御用飯堂」之稱的30多年老店「冬菇亭」等，都在昨天結束營業。

報導更指出，過去一個月全港至少數百間店鋪永久停業，以餐飲和零售業的災情最嚴重，甚至連鎖集團也縮減規模，例如「金記冰室」有7間分店幾乎同時停業；有38年歷史的「大昌食品市場」28間門市也結束營運。

特首李家超曾表示，2023年是香港「由治及興」的開啟之年。不過進入2024年後，香港四處可見有店鋪貼出招租廣告，多間商場與菜市場都有大量攤位招租。近日一個名為「全港店鋪執笠結業消息關注組」的臉書群組突然暴紅，原本成員僅數千人，過去幾天內已增至15萬人，網友在群組中上傳全港各區店鋪空置的冷清情況。

2024年3月，香港多地呈現店鋪空置招租的冷清景象。（取材自臉書）
2024年3月，香港多地呈現店鋪空置招租的冷清景象。（取材自臉書）

香港在新冠疫情後恢復與內地通關以來，許多港人熱中於「北上」到深圳等地消費。自3月29日展開的四天復活節長假期，逾200萬人次離港出遊，香港本地的多個景點不見人潮。

香港商業電台則報導，香港餐飲聯業協會會會長黃家和1日晨表示，離港人潮衝擊香港本地餐飲業，過去一個月估計全港有近二、三百間餐飲店鋪結束營業，預計今年市道會持續下行。他擔心日後遇到長假時，年輕人都會選擇離港消費，認為香港要有大突破或轉型才有望帶旺經濟。

另據明報報導，近日接連有食肆結業，亦有近百年老字號逆市「復活」。前年不敵疫情結業的中環老式茶樓蓮香樓，昨起在原址重開試業，保留點心車、茶盅泡茶等茶樓文化，吸引大量舊茶客到茶樓回味。蓮香樓負責人昨稱，已重聘前廚房及樓面夥計，續以舊菜單應客，另為吸引年輕客源在地鋪位開手搖飲品店「蓮香茶」。

香港 書店 疫情

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