我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

張國榮逝21年群星發文悼哥哥 摯愛唐唐：今天復活節 只要你留下

香港新聞組／香港2日電
為紀念香港明星張國榮去世21周年， 4月1日來自香港、內地乃至全球歌迷粉絲，在其去世的中環文華東方酒店外聚集。（中新社）
為紀念香港明星張國榮去世21周年， 4月1日來自香港、內地乃至全球歌迷粉絲，在其去世的中環文華東方酒店外聚集。（中新社）

一代巨星張國榮（哥哥）4月1日離世21周年，世界各地的「哥迷」對他思念不減，藝人好友亦紛紛在社交網貼出哥哥的照片和合照作悼念，包括蔡卓妍、王力宏、袁詠儀等；而哥哥的摯愛唐鶴德（唐唐）亦與往年一樣在社交網發文解思念。

文匯報報導，適逢今年哥哥的死忌遇上復活節，唐唐上傳了哥哥主演的電影《阿飛正傳》其中的兩句對白：「我咩都唔想要，淨係想要你留低（我什麼都不要，只要你留下）。」更寫下：「今天是復活節，真的嗎？」完全表達了心底的渴望。

王力宏更是發長文細述與哥哥的相識經過與點滴。他表示與哥哥結緣於1999年，有一晚去聽肥媽唱歌，偶遇哥哥，還一起合唱：「那次的即興合作拉開了我們友誼的序幕。他開始叫我『Kid』，而我叫他『Uncle Leslie』。」

王力宏同時貼出與哥哥在電影中的合照談及哥哥對演藝工作理念，他稱儘管友誼僅有短短四年，但那段時光經常相聚，談論音樂、表演、唱歌和音樂劇；印象最深刻的是在哥哥巡迴演唱會《Passion》上，還有幸當嘉賓及參演其執導的電影《煙飛煙滅》；稱讚哥哥對每一個細節都異常在意和認真，亦是第一位讓他深刻理解到要尊重自己的作品，作品才被外界尊重。

每年的哥哥死忌，都會有來自世界不同地方的「哥迷」、到中環哥哥離開的文華酒店致送花牌悼念。另外插畫師崔成安在尖沙咀美麗華商場舉辦張國榮插畫展覽，吸引不少遊人參觀。

香港尖沙咀的一間畫廊展出紀念張國榮的畫作等，以示緬懷。（中新社）
香港尖沙咀的一間畫廊展出紀念張國榮的畫作等，以示緬懷。（中新社）

帶著6歲囡囡的王生表示父女都是「哥迷」，他高興指沒有硬銷自己心目中Superstar，去年囡囡突然自行喜歡，還會一整天拍著《Monica》這首歌跳唱，覺得是上天賜予的一份禮物。他又憶述與哥哥的難忘事，指曾經兩度在街上見過哥哥真人，有次是因知道哥哥會出現在那條街，就與朋友帶4箱唱片守候，等了一個月後真的捕獲哥哥，而哥哥還很好的為他簽唱片，不過用中文名簽了首100張後，表示真的很手軟，問可否改為簽英文名，結果為他和友人簽了600多張。

不過，現場亦出現了一位穿上黑色Bra Top、貼身長裙、架著大墨鏡的性感妙齡女郎，並站在花牌前任由路人拍照，當記者上前問她是否哥哥的粉絲，她未有回答，有哥迷認為她此舉是不尊重哥哥。

王力宏 復活節

上一則

7年僅1成獲批 港無牌龕場被取締 逾萬骨灰無處放

下一則

見山書店、冬菇亭…香港1天10名店熄燈 百年蓮香樓逆市復活

延伸閱讀

保守派叫罵 拜登聲明慶祝復活節：記得耶穌犧牲

保守派叫罵 拜登聲明慶祝復活節：記得耶穌犧牲
曼哈頓復活節帽子大遊行 華童超嗨

曼哈頓復活節帽子大遊行 華童超嗨
方濟各復活節文告 再籲加薩停火 聯國：9000病患待援

方濟各復活節文告 再籲加薩停火 聯國：9000病患待援
復活節買兔子給小孩 常被棄養

復活節買兔子給小孩 常被棄養

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年