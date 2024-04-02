張國榮逝21年群星發文悼哥哥 摯愛唐唐：今天復活節 只要你留下

為紀念香港明星張國榮去世21周年， 4月1日來自香港、內地乃至全球歌迷粉絲，在其去世的中環文華東方酒店外聚集。（中新社）

一代巨星張國榮（哥哥）4月1日離世21周年，世界各地的「哥迷」對他思念不減，藝人好友亦紛紛在社交網貼出哥哥的照片和合照作悼念，包括蔡卓妍、王力宏 、袁詠儀等；而哥哥的摯愛唐鶴德（唐唐）亦與往年一樣在社交網發文解思念。

文匯報報導，適逢今年哥哥的死忌遇上復活節 ，唐唐上傳了哥哥主演的電影《阿飛正傳》其中的兩句對白：「我咩都唔想要，淨係想要你留低（我什麼都不要，只要你留下）。」更寫下：「今天是復活節，真的嗎？」完全表達了心底的渴望。

王力宏更是發長文細述與哥哥的相識經過與點滴。他表示與哥哥結緣於1999年，有一晚去聽肥媽唱歌，偶遇哥哥，還一起合唱：「那次的即興合作拉開了我們友誼的序幕。他開始叫我『Kid』，而我叫他『Uncle Leslie』。」

王力宏同時貼出與哥哥在電影中的合照談及哥哥對演藝工作理念，他稱儘管友誼僅有短短四年，但那段時光經常相聚，談論音樂、表演、唱歌和音樂劇；印象最深刻的是在哥哥巡迴演唱會《Passion》上，還有幸當嘉賓及參演其執導的電影《煙飛煙滅》；稱讚哥哥對每一個細節都異常在意和認真，亦是第一位讓他深刻理解到要尊重自己的作品，作品才被外界尊重。

每年的哥哥死忌，都會有來自世界不同地方的「哥迷」、到中環哥哥離開的文華酒店致送花牌悼念。另外插畫師崔成安在尖沙咀美麗華商場舉辦張國榮插畫展覽，吸引不少遊人參觀。

香港尖沙咀的一間畫廊展出紀念張國榮的畫作等，以示緬懷。（中新社）

帶著6歲囡囡的王生表示父女都是「哥迷」，他高興指沒有硬銷自己心目中Superstar，去年囡囡突然自行喜歡，還會一整天拍著《Monica》這首歌跳唱，覺得是上天賜予的一份禮物。他又憶述與哥哥的難忘事，指曾經兩度在街上見過哥哥真人，有次是因知道哥哥會出現在那條街，就與朋友帶4箱唱片守候，等了一個月後真的捕獲哥哥，而哥哥還很好的為他簽唱片，不過用中文名簽了首100張後，表示真的很手軟，問可否改為簽英文名，結果為他和友人簽了600多張。

不過，現場亦出現了一位穿上黑色Bra Top、貼身長裙、架著大墨鏡的性感妙齡女郎，並站在花牌前任由路人拍照，當記者上前問她是否哥哥的粉絲，她未有回答，有哥迷認為她此舉是不尊重哥哥。