復活節4天假 港200萬人出入境 內地遊飆3倍

香港復活節假期百多萬人次出境，讓本地飲食業受打擊，其中以高級食肆最受影響。圖為銅鑼灣麵食店，顧客準備進店用餐。（新華社）

一連4天復活節 假期1日結束，大批市民返港，各口岸迎來入境高峰期，有市民為避開人潮提早返港，稱讚過關順暢。截至1日晚9時，單日有逾79.8萬人次出入境，假期累計達200萬人次。有本地旅行社透露，疫後復常下第二個復活節假期報團人數大升，整體較去年同期增逾倍，以內地團最火熱，全部路線整體增幅達3倍，形容「所有路線都百花齊放」。

綜合大公、文匯、明報報導，餐飲業則估計假期晚市生意跌逾40%，而澳門 政府近日推出例如提供演唱會門券等特別優惠吸引旅客，市面暢旺，建議香港 餐飲、零售及旅遊業界可與澳門設計一些旅遊活動吸客，並促港府早日實施「粵車南下」及為內地客提供免費泊車及免費接駁巴士等安排，便利他們赴港。

不少市民都特意提早返港，1日早各口岸並沒出現長假期首日的「打蛇餅」情況。據香港入境處統計，3月29日是港人外遊高峰，多達70萬人次出境，3月31日和4月1日則是入境高峰。

有港人踏上歸途，也有內地旅客剛開始訪港，出現「錯峰出遊」。來自四川的陳小姐提前在清明節前告假，與友人來香港旅遊，「這次主要想去香港有文青特色的餐廳與景點，比如中環街市、麥當勞道等拍照打卡。」

東瀛遊執行董事禤國全1日表示，今年復活節假是疫後復常第二個復活節，報團人數較去年多逾倍，其中內地團旅客人次升3倍，東南亞及歐洲團升一倍，日本團上亦升一成。

然而本地餐飲零售市道在大批港人外遊下備受影響，香港餐飲聯業協會會長黃家和1日估計，香港餐飲業晚市生意期間大跌逾40%，整體生意按年跌逾三成，形容是對餐飲業一個「幾大警號」。加上過去一個月約有逾200間食肆結業，認為業界必須突破及轉型。

回鄉探親的葉女士指，深圳消費便宜及多選擇，即使香港有同類餐廳，味道、價錢及服務均較香港優勝。

黃家和1日表示，復活節假期百多萬人次出境令飲食業受打擊，最受影響是高級食肆，因離港者消費力較高，留港市民「不是說他們沒有消費，但消費力度真的減弱很多」。黃擔心食肆結業潮仍會持續。