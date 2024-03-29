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3月20艘郵輪訪港 勁吸10萬旅客 有人嘆停留時間短

香港新聞組／香港30日電
本月有共20艘來自世界各地郵輪訪港，提供33個航次和帶來10萬人次郵輪旅客。圖為維多利亞女王號郵輪日前停泊於尖沙咀海運碼頭，吸引市民及旅客拍照。（中新社）
本月有共20艘來自世界各地郵輪訪港，提供33個航次和帶來10萬人次郵輪旅客。圖為維多利亞女王號郵輪日前停泊於尖沙咀海運碼頭，吸引市民及旅客拍照。（中新社）

本月是香港郵輪旅遊業熱鬧的月份，文體旅局長楊潤雄27日早到啟德郵輪碼頭迎接旅客，指本月有共20艘來自世界各地郵輪訪港，提供33個航次和帶來10萬人次郵輪旅客。28、29日兩日則共有4艘郵輪同時過夜，分別停泊啟德和海運郵輪碼頭。

大公、文匯報報導，抵港旅客欣賞太平山頂、尖沙咀海旁的景色，品嘗街邊地道香港美食，形容香港景色優美、食物美味，但若能加密碼頭前往市區的巴士班次會更好。有碼頭商戶建議發展海島旅遊，讓郵輪旅客到港後可預訂遊艇出海觀光推高消費力。

啟德郵輪碼頭昨日停泊兩艘郵輪，分別是以香港為母港的德國郵輪「邁希夫5號」，以及首次訪港的「海洋旋律號」。約5000名旅客昨晨陸續下船，楊潤雄到場視察兩艘郵輪的運作情況。他表示得悉碼頭營運商與郵輪公司、交通服務營運商和旅行代理商，安排多種不同交通選擇方便旅客前往景點和目的地，而旅客普遍對碼頭的交通安排感到滿意，楊潤雄又向旅客介紹「藝術3月」的各項活動。

碼頭除提供免費穿梭巴士往來觀塘區商場，亦有旅遊巴專線前往啟德、旺角、西九文化區及銅鑼灣等，每位收費40至100港元（約5.1至12.7美元）。旅客源源不斷走出碼頭，乘搭交通工具前往尖沙咀等地，有多名職員在場解答旅客提問，或指示旅客上車，亦不斷有的士駛入碼頭接客，甚至出現「車等人」情況，而個別旅客則等候20至30分鐘一班的巴士前往土瓜灣等地。

來自美國的Sophia說，香港風景美麗、美食豐富，期間她與丈夫品嘗街邊小食，感覺很美味，但留港時間太短促，遺憾未能到餐廳進餐。她指原本計畫與丈夫乘搭巴士到尖沙咀，後來發現20至30分鐘才有一班，便改乘的士前往，「如果可以增加更多巴士班次至10至15分鐘一班更好，這樣就可以在車上瀏覽香港的街道。」

啟德郵輪碼頭昨日只有一間商店營業，售賣富香港特色的紀念品等，經營該店的香港郵輪及遊艇業協會執行主席楊梓呈表示，該店開業超過半年，發現幫襯的旅客較少，「大部分都會直接前往市區逛街、購物。」

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