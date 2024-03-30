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香江觀察／港人群起出城 「現金奶牛」擠爆口岸

香港特派員李春
29是香港復活節連續假期首日，大批香港市民經羅湖口岸入境深圳，海關人山人海。（中通社）
29是香港復活節連續假期首日，大批香港市民經羅湖口岸入境深圳，海關人山人海。（中通社）

復活節香港人來說是個特殊節日，從來是香港人年度大出遊之節，今年更特別，香港人群起出城，擠爆海陸空口岸，各處大排長龍，上了交通工具的稱「很恐怖」，「有窒息感」。

香港人今年復活節大出遊，可由兩個數字來表現，一是香港入境處說，復活節加清明節期間，香港出入境人數會有1100萬人次，昨天早上，截至上午10時，香港共有約24萬人次出境，香港居民占九成半。香港旅遊界也認定，今年復活節香港人出大於進。

另一數字證實今年復活節香港人大外出，是香港飛台北機票爆滿中的票價狂漲，過去單程經濟艙香港飛台北票價500多港元起跳，復活節期間最低票價飆到3000多港元，個別時段飆到7000多港元甚至逾萬港元，旅遊界人士稱之首見。

香港機場擠爆，台灣和日本成為首選。港人說到台灣是吃吃吃，到日本是看看看，看主要是看櫻花，好在香港人還不大懂台灣也有花季，不然就會人山人海。

更火爆的是陸路口岸，包括香港的高鐵站、港珠澳大橋都人滿為患。復活節香港人北上更破了紀錄。復活節前的星期天，香港以40萬人次出入境破紀錄，其中31萬多人是港人陸路口岸「北上」。

人流帶去的是資金流，深圳方面統計顯示，每月550萬港人北上，人均消費約670元人民幣（約92.7美元），即每月有36億元人民幣港人資金流入深圳。如以香港月度零售貨值360多億港元計，約一成消費力流去深圳。所以深圳有篇文章，說「香港這樣一隻現金奶牛」來了。

大批香港人復活節要外遊，香港當局還是希望人們能「留港消費」，因此香港復活節還是辦了不少活動，期間最大型的是港府康文署主辦的大型戶外藝術計畫「藝術@維港2024」、「teamLab：光漣」展覽，在添馬公園及中西區海濱長廊舉行，數百個色彩繽紛的發光蛋形裝置藝術，延伸至維港海面。

另外還有西九文化區管理局橫跨復活節假期的首屆「西九家FUN藝術節」，其中最引人注目的是澳洲藝術團隊Atelier Sisu把吹出來的肥皂泡，化成大型藝術裝置《抱泡瞬間》，耀眼泡泡形貌隨日照轉變，融入維多利亞港醉人景色，構成萬變之景。這些活動有個特別之處，就是標明「免費入場」，有人批評香港人有了新毛病，出來玩只「打卡」不消費。

香港 復活節 日本

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