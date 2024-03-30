打卡內地客爆多 港大5月起管控進校人數

香港大學有多棟法定古蹟，包括1912年啟用的本部大樓。（取材自維基百科）

香港 大學近期訪客過多，這些訪客又以內地遊客為主，由於師生大都感到受困擾，因此，校方決定控制人流。

中央社報導，港大昨晚公布，鑑於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，大學將自5月1日起實行遊客分流措施，相關措施既為港大師生維護良好的教學環境，也同時保持校園對遊客開放。

公布表示，相關措施包括安排校園導賞團將會分階段落實執行，具體詳情將適時公布。

港大是香港知名學府，歷史悠久，校內有不少英國殖民時代的舊建築，部分已被官方評定為法定古蹟 ，不但吸引本地民眾前往遊覽，也一直是海外遊客打卡的地方。

去年初，香港與內地恢復正常通關後，數以千萬計內地客重新訪港，港大更成為他們遊覽打卡的重地，而內地一些入門網站也重點推介港大的打卡點。

目前到港大參訪的遊客中，大都以內地客為主，這些遊客進入校園後，經常誤闖某些不對外開放的地方，對師生造成滋擾。

有港大學生代表上月底進行問卷調查，獲891名港大師生回覆，當中89.22%的受訪者因旅客過多而感到「頗滋擾」或「非常滋擾」。

調查顯示，受訪者大都認為，應該要求遊覽團體進入校園前要事先登記，又希望校園各教學大樓設立出入限制，以及由校方安排遊覽團。