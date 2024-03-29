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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

港婦投資加密貨幣痛失523萬美元 警拘1男追緝同黨

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港56歲女商人在社交媒體墜圈套，投資加密貨幣泰達幣（USDT），疑誤信網友用對方提供的虛假網站連結自己的加密貨幣錢包，並提供對方錢包密碼，半年內損失4100萬元（港幣，下同，約523.8萬美元），其中1500萬元更是借貸而來。

明報報導，警方接報後展開調查，前日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕多次與事主面交的其中一名33歲潘姓男子，另有騙徒在逃，目前被通緝。

據報導，觀塘警區重案組督察梁曼宜表示，警方26日接獲56歲事主報案，稱早前於社交平台認識一人，聽從對方遊說投資，將加密貨幣錢包連結至對方提供的假投資網站，並應指示於去年9月至今年3月共20次用2800萬元現金與被捕人面對面交收加密幣；以及用1300萬元現金與另一人22次面交加密幣。事主將合共價值4100萬元的加密幣連結到假網站，但想提款時卻被要求繳交高昂手續費，事主無力支付，其後無法登入網站，亦無法聯絡相關人物，遂報警。

報導稱，據初步調查，事主面交時的確取得加密貨幣貨品，但由於其加密貨幣錢包已連結至假網站，騙徒可立即轉走加密貨幣。

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