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眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

香港聖保羅男女中學查學生電腦 涉侵私隱惹恐慌

香港新聞組／香港29日電
網傳名校聖保羅男女中學侵犯學生私隱，要求抽查學生電腦，包括私人帳戶。（取材自維基百科）
網傳名校聖保羅男女中學侵犯學生私隱，要求抽查學生電腦，包括私人帳戶。（取材自維基百科）

網傳直資名校聖保羅男女中學涉侵犯學生私隱，要求學生交出電腦並檢視個人資料，包括私人帳戶、下載應用程式使用記錄、個人文件、照片、聊天紀錄等資料，懷疑是針對經常打機的學生，甚至安裝用來檢測放學後電腦活動的監管程式等。

綜合明報、香港01報導，校方28日晚回覆稱，日前向學生「抽樣式電腦健康檢查」，旨在以抽樣形式了解學生在校內使用平板電腦的情況，並稱只收集學生在校內上課期間的瀏覽紀錄、程式安裝及使用紀錄，強調重視學生個人私隱。

教育局回覆指，最近接獲有關查詢，已聯絡學校了解事件，並要求學校檢視有關處理學生個人資料的校本機制；私隱專員公署表示，沒收到投訴，會主動接觸相關學校。

Instagram專頁「nss.secrets」27日貼出投稿，有人指控聖保羅男女中學的推廣網路安全團隊搜查同學電腦，有職員檢查學生個人文件、照片、聊天紀錄甚至「打機紀錄」，如發現有非學校使用的程式「就會記過」，形容校內「引起恐慌」；之後亦有老師指，相關檢查會定期進行。

帖文指學校檢查電腦內容包括私人帳戶資料、下載的遊戲程式使用記錄、個人文件、照片及聊天記錄等資料，而學校會要求學生簽一張「Bring Your Own Device （BYOD）」同意書，有條文定明校方可以取得學生電腦內的一切資料。

有學生指出，校方要求學生購買一部約7000港元（約894.3美元）的電腦或自備私人電腦。該名學生認為，自資購買電腦是自己的財產，在家中用電腦的紀錄卻被校方管控是不合理。

校方昨晚回覆稱，今次檢查旨在確保學生能妥善使用平板電腦，並防範平板電腦因不慎使用、感染電腦病毒或下載任何惡意軟件程式，危及校園網路安全。

校方續稱，已參考教育局建議與家長、學生簽訂的「自攜裝置及可接受使用政策」，檢查過程中使用USB收集學生校內上課期間瀏覽紀錄、程式安裝和使用紀錄，資料在檢查和跟進後永久銷毁。校方強調致力確保學生在安全學習環境下成長，包括網路安全，又稱會以學生福祉為依歸。

教育局 檢測 香港

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