杜拜王子急返國 香港家族辦公室開幕禮突喊停

杜拜王子香港之行，其中一站包括恒生大學。（取材自Sheikh Ali Al Maktoum家族網頁截）

香港 近年積極吸引中東資金，來自杜拜統治家族的馬克圖姆（Ali Al Maktoum）早前決定在香港開設家族辦公室發表會，涉及資金達5億美元，獲港府 高規格接待。但杜拜王子27日晚間出席港府活動後，在最後關頭決定喊停，原因是王子「有急事」要回國處理。

港府透過中間人穿針引線，費盡心思吸引杜拜皇室在港設立家族辦公室，但計畫在最後階段突然被推遲；綜合媒體報導，馬克圖姆的香港家族辦公室發表會原定在28日下午1時舉行，並稱邀請到香港前特首梁振英，以及香港投資 推廣署長劉凱旋出席。

然而，馬克圖姆27日出席港府主辦的「裕澤香江」活動後，其家族辦公室隨即發表聲明，指出28日的家族辦公室發表會要擇日再舉行，原因是「杜拜有急事需要馬克圖姆處理」，其家族辦公室副主席兼行政總裁麥懿睿表示純屬私人事務，拒絕進一步提供詳情。

喊停開幕事出突然，事前也沒有跡象，事實上外界對馬克圖姆所知甚少，只得到阿拉伯聯合大公國領事館確認他「來自統治家族」。

年僅28歲的馬克圖姆自稱是阿拉伯聯合大公國杜拜酋長的侄兒，他決定在港設立家族辦公室，管理5億美元資產，並指香港是聯繫阿聯酋與大灣區的中間地帶，正探索「各種合作夥伴關係」，從地產、旅遊、金融科技以至人工智能等投資。

他過去一周在香港高調活動，26日曾與特首李家超會面，並出席一項大學活動，昨日就出席港府籌備的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，參與「慈善及財富傳承」主題討論環節。

港府去年訂下2025年前吸納200間家辦落戶香港，並最新透露進度良好，但大多赴港辦公室較少高調公開身份和投資額，令Ali Al Maktoum 赴港投資尤為引人注目。