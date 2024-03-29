我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

杜拜王子急返國 香港家族辦公室開幕禮突喊停

香港新聞組／香港29日電
杜拜王子香港之行，其中一站包括恒生大學。（取材自Sheikh Ali Al Maktoum家族網頁截）
杜拜王子香港之行，其中一站包括恒生大學。（取材自Sheikh Ali Al Maktoum家族網頁截）

香港近年積極吸引中東資金，來自杜拜統治家族的馬克圖姆（Ali Al Maktoum）早前決定在香港開設家族辦公室發表會，涉及資金達5億美元，獲港府高規格接待。但杜拜王子27日晚間出席港府活動後，在最後關頭決定喊停，原因是王子「有急事」要回國處理。

港府透過中間人穿針引線，費盡心思吸引杜拜皇室在港設立家族辦公室，但計畫在最後階段突然被推遲；綜合媒體報導，馬克圖姆的香港家族辦公室發表會原定在28日下午1時舉行，並稱邀請到香港前特首梁振英，以及香港投資推廣署長劉凱旋出席。

然而，馬克圖姆27日出席港府主辦的「裕澤香江」活動後，其家族辦公室隨即發表聲明，指出28日的家族辦公室發表會要擇日再舉行，原因是「杜拜有急事需要馬克圖姆處理」，其家族辦公室副主席兼行政總裁麥懿睿表示純屬私人事務，拒絕進一步提供詳情。

喊停開幕事出突然，事前也沒有跡象，事實上外界對馬克圖姆所知甚少，只得到阿拉伯聯合大公國領事館確認他「來自統治家族」。

年僅28歲的馬克圖姆自稱是阿拉伯聯合大公國杜拜酋長的侄兒，他決定在港設立家族辦公室，管理5億美元資產，並指香港是聯繫阿聯酋與大灣區的中間地帶，正探索「各種合作夥伴關係」，從地產、旅遊、金融科技以至人工智能等投資。

他過去一周在香港高調活動，26日曾與特首李家超會面，並出席一項大學活動，昨日就出席港府籌備的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，參與「慈善及財富傳承」主題討論環節。

港府去年訂下2025年前吸納200間家辦落戶香港，並最新透露進度良好，但大多赴港辦公室較少高調公開身份和投資額，令Ali Al Maktoum 赴港投資尤為引人注目。

香港 港府 投資

上一則

香港聖保羅男女中學查學生電腦 涉侵私隱惹恐慌

下一則

港金管局9措施挺中小企融資 考慮減免利息、收費

延伸閱讀

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」
吳慷仁極樂香港1對8 累到差點頂不住

吳慷仁極樂香港1對8 累到差點頂不住
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
歷時21年 香港完成23條立法 進入國安雙法時代

歷時21年 香港完成23條立法 進入國安雙法時代

熱門新聞

中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺