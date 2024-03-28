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聯合國報告員：23條控罪含糊、不符人權 促港府檢視

香港新聞組／香港28日電
香港立法會19日全票通過《維護國家安全條例》。圖為保安局局長鄧炳強出席立法會會議。（中新社）
香港立法會19日全票通過《維護國家安全條例》。圖為保安局局長鄧炳強出席立法會會議。（中新社）

聯合國人權理事會委任的6名聯合國特別報告員連署致函中方，質疑23條立法的「維護國家安全條例」控罪含糊空泛、可有不同解讀，且不符合國際人權公約，促請港府「徹底檢視及重新考慮」已生效的「國安條例」，並參考英國和澳洲設立獨立審查員定期檢視法例，18頁的信件按機制昨日公開。

明報報導，港府發言人回應稱，保障人權和尊重法治是「國安條例」立法原則，並寫入條文，條例第二條訂明按「公民權利和政治權利國際公約」及「經社文權利國際公約」依法保護言論、新聞、結社、遊行示威等多項權利自由。

另外，據報導，國際律師協會轄下人權研究所質疑23條違國際公約、令律師抗拒接國安案件。港府批評該所企圖令國際社會誤以為「國安條例」有違國際法，「從而對條例產生負面觀感，其用心極其險惡」。港府說，條例只是暫緩被捕人諮詢法律代表權利，不影響依法諮詢權利，並尊重被捕人一切依法享有的權利，包括保持緘默的權利，相信整體不影響公平審訊權利。

報導說，信中逐一質疑「國安條例」多項控罪定義含糊空泛，專家質疑境外干預罪定義似乎涵蓋聯合國，「雖然中國本身是聯合國的成員國及積極參與人權組織及機制」，但憂慮法律上的不確定性，影響外界與聯合國合作，有違中國的國際義務及慣例。

報導指出，專家又關注，「公民權利和政治權利國際公約」下規定被捕者須及時被知會控罪、及盡快落案控告，否則應獲釋放，質疑「國安條例」延長羈押安排不符合「公約」規定。他們又關注到限見某律師的做法「或違反相當多項國際人權常規及標準」，造成寒蟬效應。

報導，專家說，歡迎港府將尊重權利自由寫入條文，但說在香港制度下，似乎未將國際人權公約置於首位，參考「港區國安法」實施經驗，預期23條將凌駕國際人權公約。他們說考慮到立法對人權、警權、國家安全等，建議最好做法是參考英國和澳洲設立獨立審查員，定期檢討國安相關法例。

此外，報導，保安局長鄧炳強昨致函「紐約時報」，強烈反對及譴責該報26日刊出由人權觀察中國部代主任王松蓮撰寫的評論文章，提及港人憂慮「基本法」23條立法下保留「蘋果日報」或會犯法，有人考慮是否碎掉或將「蘋果日報」寄到海外，鄧炳強批評文章極度誤導，促「紐時」停止發表危言聳聽的言論。

港府 聯合國 澳洲

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