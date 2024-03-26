23條收緊涉國安獲釋門檻 二代美國隊長未減刑

《基本法》23條立法生效第三日，出現執行首例。23條立法收緊涉國安罪行囚犯提早獲釋的門檻，須證明不會不利國安才可獲減刑。有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文因干犯《港區國安法 》被判囚5年，據了解，若按以往扣減刑期做法，他最快昨日可獲釋，但基於新規定而未獲減刑。

明報報導，對於法例生效三天便拒絕國安囚犯減刑，資深大律師湯家驊認為，若囚犯可證明署方拒絕給予合理和足夠時間申述，就有理據申請司法覆核。懲教署表示不會評論個別個案，署方表示，懲教署長會考慮相關在囚者的實際情况及其申述等，確保公平處理所有個案。

據報導，根據《監獄 規則》，若囚犯實際刑期超過一個月，可因勤奮及行為良好獲減刑最多三分之一。23條立法修訂《規則》，涉及國安罪行的囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國家安全」，否則不能獲得減刑。據悉，原定昨日可獲釋放的馬俊文因為新規定須繼續服刑。

報導稱，馬俊文於2020年在20個場合中高呼「光復香港 時代革命」和港獨口號等，被控國安法「煽動他人分裂國家」罪， 同年11月開始還押，其後受審罪成，翌年11月被判囚5年9個月。他其後就刑期上訴得直，改為判監5年。若他獲三分之一刑期扣減，實際需服刑3年4個月。

報導指出，新規定適用於修例前判刑的案件，多名涉《港區國安法》被告仍在囚，包括被判囚9年的國安法首案被告唐英傑，理論上若因行為良好獲刑期扣減，刑期可減至6年。「光城者」案兩名成年被告去年2月被判囚5年及5年3個月，若獲扣減刑期，最快服刑3年4個月及3年半後可獲釋。

據報導，目前多宗國安案正審理或待裁，包括被控顛覆國家政權罪的民主派初選案。根據法例，罪行重大者最高可囚終身，積極參加者則可判監3至10年。按後者刑期推算，若因新規不獲減刑，最多涉3年刑期扣減。