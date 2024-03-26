再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲

趙無極遺孀兼趙無極基金會董事會主席馬爾凱捐贈逾220幅趙無極創作的獨立版畫和試版，包括趙於1974年創作蝕刻版畫《無題》（圖）。他的作品以其對色彩和光線深入細緻的研究聞名，善於在版畫中將書法和油畫結合。（取材自趙無極基金會）

香港 M+博物館 再獲贈已故法籍華裔 藝術家趙無極作品，M+副總監及總策展人鄭道鍊形容這批捐贈讓M+得以追溯趙無極60年藝術生涯的演變。

明報報導，M+博物館昨天公布，繼前年3月獲趙無極的女兒趙善美捐贈作品後，再獲趙無極遺孀、法國策展人馬爾凱（Françoise Marquet-Zao）捐贈逾220幅獨立版畫和試版、24本圖冊和畫集等，作品橫跨其藝術生涯中各個階段。

據報導，M+館長華安雅表示，這批最新捐贈的作品將令M+成為在法國以外，擁有幾乎完整的趙無極版畫和圖冊的博物館，在亞洲獨一無二。

報導稱，M+昨天發稿稱，此次捐贈作品來自趙無極藝術生涯的各個階段，包括趙在版畫和書籍製作方面大量工作的相關材料，M+引述馬爾凱表示，冀透過今次捐贈，讓M+可以全面展示趙無極在藝術生涯中運用的各種技巧和物料。新聞稿提到，今次捐贈是由趙無極夫婦好友、法國前總理兼著名作家德維爾潘（Dominique de Villepin）穿針引線促成。

報導指出，華安雅感謝馬爾凱的慷慨捐贈。M+副總監及總策展人鄭道鍊形容這批捐贈讓M+得以追溯趙無極60年藝術生涯的演變，讓其作品與M+館藏其他海外華裔藝術家作品對話，包括同樣對20世紀現代主義藝術有重要建樹的丁雄泉、曾佑和，以及趙無極多年好友貝聿銘。